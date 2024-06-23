Як повідомлялось раніше, СК Дніпро-1 перебуває на межі зникнення. Клуб має серйозні фінансові проблеми і борги перед футболістами, більшість гравців покинули команду, частину виконавців продали. Дніпряни ризикують не зіграти у єврокубках і взагалі припинити свою діяльність.

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За інформацією "ТаТоТаке", замінити СК Дніпро-1 в УПЛ може Минай. В регламенті елітного дивізіону така ситуація не прописана. Згідно з пунктом 10.3, якби зняття команди відбулося під час сезону, 14-та і 15-та команди грали б плей-офф за регламентом. Зняття клубу з пробігу після плей-офф регламент уже не передбачає.

Натомість така норма передбачена у Першій лізі: "У разі відмови клубу ПФЛ від включення до складу учасників УПЛ, право на це отримує клуб, який посів у підсумковій турнірній таблиці змагань Першої ліги наступне місце після команди клубу, який відмовився від переходу в УПЛ".

А як щодо елітного дивізіону? Пункт 10.5 зазначає, що "у разі виникнення непередбачених цим Регламентом обставин, рішення про склад учасників УПЛ приймає Виконавчий комітет УАФ на підставі пропозицій УПЛ". Найімовірніше, Прем'єр-ліга піде за аналогією сезону 2020/21, коли Минай також зберіг прописку в найвищому дивізіоні через фінансові проблеми іншого клубу – донецького Олімпіка.

Зазначається, що керівництво закарпатського клубу готове фінансувати участь команди в УПЛ сезону 2024/25.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 за підсумками минулого сезону посів у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку і завоював право представляти Україну у Лізі конференцій (згідно з жеребом проти угорської Академії Пушкаша у 2-му кваліфайраунді). Минай в УПЛ став п'ятнадцятим і вилетів у Першу лігу.

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