Лідер Прем'єр-ліги повинен пояснити, що робили, ймовірно, сторонні люди на поєдинку чемпіонату України проти Миная.

На адресу СК Дніпро-1 надійшов лист від КДК УАФ, до якого були додані світлини трибун з глядачами на матчі 11-го туру УПЛ проти Миная. Клуб отримав запит з вимогою пояснити, ким були ці люди, і як вони змогли пройти на матч, повідомляє Telegram-канал УПЛ жива.

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Якщо перебування глядачів на трибунах не буде адекватно обґрунтоване, клуб заплатить штраф. До слова, відповідно до Регламенту УПЛ, на матчі можуть перебувати не більше 280 осіб (включно з футболістами та працівниками стадіону).

Такого ж листа отримав і Минай, однак закарпатська команда пояснила, що у цьому поєдинку вона була номінальним гостем, тому відповідальності за організаційні процеси не несе. Реакція СК Дніпро-1 на ці події наразі невідома.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 проводить домашні матчі УПЛ у Закарпатській області. Команда Олександра Кучера очолює турнірну таблицю, відірвавшись від Шахтаря на 5 очок, але зіграла на матч більше.

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