"За моєю інформацією, СК Дніпро-1, швидше за все, доживає останні дні свого життя, своєї історії. Складу немає, майже всі порозбігалися. Я нарахував лише 11 футболістів на контракті – Кінарейкін, Юрчук, Лєднєв, Третьяков, Сарапій, Рубчинський, Горін, Гаджиєв, Ківінда, десь там ще двоє гравців залишилися в U-19.

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СК Дніпро-1 може не зіграти навіть у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій з Академією Пушкаша, і ми можемо залишитися без одного клубу в єврокубках вже зараз на старті.

Команді обіцяли як мінімум до кінця цього місяця погасити борг за січень. Не погасили досі, наскільки я знаю. Зараз клуб капіталізує по суті фінанси, продаючи футболістів. Розпродає весь свій актив, все, що зараз має. Всіх футболістів, які найбільше вартують.

Чому не віддають борги? Поки не віддає, тому що немає команди з гори. Тому єдиному власнику, який зараз, на жаль, не має доступу до свободи, передали, що от у нас є гроші, ми можемо далі рухатися, дайте вашу згоду. І сказали, що тиждень чекають від нього відповіді. То які взагалі далі можуть бути перспективи життєдіяльності СК Дніпро-1.

На базі немає нікого, на всіх полях повигорала трава. За нею не доглядають агрономи, п'ять агрономів є – одного забрали на війну ТЦК, чотири інші кажуть, що не отримують зарплату з січня", – сказав Бурбас в ефірі свого YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону дніпряни фінішували у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці і завоювали право представляти Україну у третьому за силою єврокубку.

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