СК Дніпро-1 може змінити назву

На представника української Прем’єр-ліги з берегів Дніпра найближчим часом чекають великі зміни.

Футбольний клуб СК Дніпро-1 вже найближчим часом чекає ребрендинг і перейменування, повідомляє видання Tribuna.com. Найімовірніше, клуб отримає назву Дніпро, а станеться це вже перед початком наступного сезону.

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Нагадаємо, що в сезоні 2014/2015 Дніпро зміг дійти до фіналу Ліги Європи, де в рівній боротьбі поступився іспанській Севільї з рахунком 2:3. Після цього у Дніпрі почалися проблеми: спочатку з дніпрян кілька разів знімали очки через борги перед екс-тренером Хуанде Рамосом і його тренерським штабом, згодом клуб вилетів у Першу лігу, а після цього опинився у Другій лізі. Зрештою, в сезоні 2018/19 клуб позбавили професіонального статусу.

До слова, раніше президент Дніпра, олігарх Ігор Коломойський, анонсував відновлення клубу.

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