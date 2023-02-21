Півзахисник СК Дніпро-1 Пеглоу може залишитись в клубі на довший термін.

Жоау Пеглоу, який виступає за СК Дніпро-1 на правах оренди, може стати повноцінним гравцем дніпрян, інформує Ігор Циганик у програмі Циганик Live.

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Вже навіть відома потенційна сума трансферу – 600 тисяч. Щоправда, невідомо, в якій валюті.

Додамо, що Пеглоу встиг дебютувати за СК Дніпро-1 в офіційних матчах у грі проти АЕКа з Ларнаки, з'явившись на поле на заміну.

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