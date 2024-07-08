СК Дніпро-1 може відпустити ще одного гравця до МЛС – раніше туди перебрався представник збірної України
Дніпряни продовжують втрачати гравців – нападник дніпрян Даніель Ківінда може продовжити кар'єру за океаном.
Американський клуб Шарлотт поновив свою пропозицію піврічної давнини щодо Даніеля Ківінди, повідомляє ТаТоТаке.
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Тоді СК Дніпро-1 не відпустив свого нападника, оскільки дніпряни не хотіли прощатись з талантами, маючи максимальні цілі та завдання на вирішальну частину сезону. Додамо, що СК Дніпро-1 раніше відпустив Олександра Сватка, який став гравцем Остіна.
Відзначимо, що Ківінда відіграв за СК Дніпро-1 12 матчів у цьому сезоні, проте не відзначався результативними діями. Transfermarkt оцінює нападника в 300 тисяч євро.
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