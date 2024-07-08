Американський клуб Шарлотт поновив свою пропозицію піврічної давнини щодо Даніеля Ківінди, повідомляє ТаТоТаке.

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Тоді СК Дніпро-1 не відпустив свого нападника, оскільки дніпряни не хотіли прощатись з талантами, маючи максимальні цілі та завдання на вирішальну частину сезону. Додамо, що СК Дніпро-1 раніше відпустив Олександра Сватка, який став гравцем Остіна.

Відзначимо, що Ківінда відіграв за СК Дніпро-1 12 матчів у цьому сезоні, проте не відзначався результативними діями. Transfermarkt оцінює нападника в 300 тисяч євро.

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