СК Дніпро-1 може підсилитись ще двома гравцями Динамо, – ТаТоТаке
Ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський назвав двох гравців команди Мірчі Луческу, які вже незабаром можуть змінити клубну прописку.
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Також є велика ймовірність, що в команді може з'явитися Артем Шабанов", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".
До слова, на вівторок запланована зустріч між Мірчею Луческу, Ігорем і Григорієм Суркісами, на якій будуть вирішуватися, зокрема, й трансферні питання клубу.
Нагадаємо, цього літа команда Ігора Йовічевіча вже поповнилась двома динамівцями – на правах оренди в СК Дніпро-1 перейшли Назарій Русин і Микита Кравченко.
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