Півзахисник Олександрії Валерій Лучкевич може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно.

Лучкевич може перебратись до СК Дніпро-1 із Олександрії вже цієї зими, стверджує шоу ТаТоТаке.

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Зазначається, що дніпровський клуб має пріоритет у трансфері, однак у переговорах є певні нюанси. Ймовірний варіант, що перехід відбудеться влітку 2021 року.

До слова, Лучкевич провів 13 матчів у поточному сезоні у складі Олександрії, записавши до свого активу 2 голи та 4 асисти.

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