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СК Дніпро-1 може підписати Коркішка

16:30 346 Читать на русском
СК Дніпро-1 може підписати Коркішка
Дмитро Коркішко (зліва) / Sabah

СК Дніпро-1 продовжує підсилюватись перед дебютним сезоном в УПЛ.

Дніпровський клуб веде перемовини з українським нападником Дмитром Коркішком, який останні кілька років виступав у чемпіонаті Туреччини, повідомляє Fcdnipro.com.

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Коркішко – вихованець київського Динамо. В Україні нападник грав за Полтаву та Чорноморець, а останнім клубом 29-річного українця був турецький Хатайсор, за який у минулому сезоні Коркішко зіграв 31 матч, забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.

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До слова, СК Дніпро-1 у минулому сезоні посів 1 місце у Першій лізі та здобув путівку в УПЛ. У це міжсезоння клуб вже підсилився декількома гравцями, серед яких Владислав Супряга, Олександр Кобахідзе та інші.

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Дмитро Коркішко Дмитро Коркішко Трансфери Трансфери чемпіонату України СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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