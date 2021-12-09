СК Дніпро-1 може отримати фарм-клуб у Першій лізі
16:29 - Читать на русском
Керівництво СК Дніпро-1 намагається збільшити ігрову практику для своїх вихованців.
ВПК-Агро може стати фарм-клубом для СК Дніпро-1, повідомляє Meta-ratings.
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Команди можуть розпочати тісну співпрацю вже взимку. Очікується, що найближчим часом ВПК-Агро може змінити тренера і орендує низку молодих гравців дніпровського клубу. Раніше, для подібної співпраці СК Дніпро-1 використовував ФК Нікополь.
На зимову перерву ВПК-Агро пішов на 14-й сходинці Першої ліги (зона вильоту).
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