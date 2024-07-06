Як відомо, СК Дніпро-1 перебуває на межі зникнення. Команда мала визначитись зі своїм майбутнім до 1 липня, але перенесла це питання на тиждень. Як наслідок, у підвішеному стані перебуваю як клуби УПЛ, так і представники Першої та Другої ліг.

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За інформацією Sport.ua, аби втриматися на плаву, СК Дніпро-1 через фінансову скруту був готовий об'єднатися з одним з першолігових клубів, але в останній момент цей варіант порятунку відпав. Мова йде про злиття зі Звягелем, який за підсумками минулого сезону піднявся у другий за силою дивізіон.

Зазначається, що президент Полісся Геннадій Буткевич є уродженцем Дніпра й хотів допомогти землякам (Звягель називають фарм-клубом Полісся). Однак угода з невідомих причин не відбулась.

Очікується, що найближчими днями менеджмент СК Дніпро-1 завершать справу з продажем ще декількох гравців (Едуарда Сарапія хоче бачити в себе Полісся, а Дениса Мірошніченка та Володимира Адамюка – Карпати) і зійде з дистанції.

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