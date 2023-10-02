Матч СК Дніпро-1 – Металіст 1925 відбудеться сьогодні, 2-го жовтня, на стадіоні "Дніпро-Арена". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на каналі УНІАН.

Прихід Юрія Максимова на пост головного тренера дещо стабілізував ситуацію в СК Дніпро-1. Команда спочатку зіграла внічию з Колосом, потім досить впевнено переграла Зорю (хоч і з мінімальним рахунком), а у Житомирі вела до 91-ї хвилини. І вела заслужено – вилетіти з Кубка довелося лишень через один невдалий удар в серії пенальті.

Феєрії у футболі "спортклубівців" поки що немає, але колектив стабільно видає переконливі ігрові відрізки. Десь коротші, десь довші, а десь щастить з невдалою тактикою суперника – не суть. Важливо, що протягом цих відрізків СК Дніпро-1 створює дуже хороші моменти. Конвертувати домінування у гостроту при Олександрі Кучері вдавалося рідко.

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До повного одужання "жовто-чорним" ще далеко, а оборона все так же залишає суперникам вдосталь шансів. Та і з атакою ще не все зрозуміло – Полісся та Зоря залишали багато простору на власній половині, а от з блоком Колоса виникли шалені проблеми. Щоправда, перед тим матчем Юрій Максимов встиг провести лишень кілька тренувань.

Металіст 1925 стилістично ближчий до ковалівців. Харків'яни теж вміло сушать гру, допустивши всього 8,72 очікуваних пропущених гола – потужні захисні лінії Чорноморця, Кривбаса й Колоса привезли значно більше. Та і контратакують підопічні Едмара круто, якщо суперник дозволяє. Як наслідок, команда не знає поразок протягом п'яти турів, святкувавши перемоги над Зорею, Минаєм і ЛНЗ.

От тільки "жовто-синіх" вистачало лишень на тайм змістовного футболу з контргрою. Плюс, харків'янам протягом останнього місяця щастило – суперники перебували або в кризі, або тільки починали роботу з новим тренером, або просто були слабенькими в позиційному наступі. За очікуваними очками ж Металіст 1925 є лишень 12-м у таблиці УПЛ.

Про кубкову поразку від Ворскли (0:3) не згадуємо, адже там була проведена масштабна ротація (а от полтавці грали основою). Загалом, команда Едмара виступає скромним санітаром лісу, який в міру своїх можливостей зачищає світ від слабких і хворих. Сьогоднішній матч покаже, чи вибрався СК Дніпро-1 із цієї когорти.

Кадрова ситуація

Травмовані: Третьяков – Бичек, Капінус

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Металіст 1925

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець – Рубчинський, Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв – Когут

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Червак, Безуглий, Курило – Габелок, Вачіберадзе, Чирук – Русин, Борячук, Дмитренко

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає СК Дніпро-1 безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Юрія Максимова – 1.47. На тріумф Металіста 1925 дають аж 7.80, а нічию оцінили коефіцієнтом 4.60.

Фахівці оцінили шанси на високу й низьку результативність майже однаково. На тотал більше 2.5 дають коефіцієнт 1.98, а на аналогічний тотал менше – 1.92. Гол Олександра Філіппова помножить вашу ставку на 2.75, а Олексія Сидорова – на 3.50.