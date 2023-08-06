"СК Дніпро-1 дякує Артему за яскраву гру, незабутні емоції від голів; за професійне й порядне ставлення до роботи та клубу! Бажаємо гравцеві вдалого продовження кар’єри, високої результативності у новому клубі та у збірній України", – йдеться на сайті дніпрян.

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Також віце-чемпіон України на YouTube-каналі підготував ролик з топ-10 голів Довбика у складі СК Дніпро-1. Перше місце дісталось забитому м'ячу у ворота Львова з дуже гострого кута, а на 2 сходинці опинився ефектний гол у ворота Панатінаїкоса.

Зауважимо, що Довбик перейшов до Жирони, підписавши контракт на 5 років, до 2028-го. Раніше повідомлялось, що СК Дніпро-1 отримав за Довбика 7 млн євро за 50% прав – інша половина належала Мітьюлланду. У складі каталонського клубу Довбик гратиме під 9-м номером. За СК Дніпро-1 Артем провів 86 матчів за СК Дніпро-1, забив 54 голи та зробив 14 результативних передач.

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