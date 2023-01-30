Дніпряни починатимуть перемовини щодо Довбика з 20 млн євро, повідомив Циганик у програмі Циганик Live.

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На таке рішення вплинув продаж Шахтарем Михайла Мудрика – "гірники" отримали за вінгера 70 млн та ще можуть заробити 30 млн бонусами. Наразі дніпряни не мають офіційних пропозицій щодо Артема.

Нагадаємо, Артем провів 22 поєдинки за дніпрян цього сезону, у яких відзначився 16 голами й 4 результативними передачами.

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