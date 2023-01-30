СК Дніпро-1 хоче за Довбика не менше 20 млн – вплинув трансфер Мудрика в Челсі
20:13 - Читать на русском
Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик покине дніпровський клуб за солідну суму.
Дніпряни починатимуть перемовини щодо Довбика з 20 млн євро, повідомив Циганик у програмі Циганик Live.
Довбик має шанс об'єднатись з Миколенком – Евертон отримає гроші з продажу зірки в Ньюкасл
На таке рішення вплинув продаж Шахтарем Михайла Мудрика – "гірники" отримали за вінгера 70 млн та ще можуть заробити 30 млн бонусами. Наразі дніпряни не мають офіційних пропозицій щодо Артема.
Нагадаємо, Артем провів 22 поєдинки за дніпрян цього сезону, у яких відзначився 16 голами й 4 результативними передачами.
Українці в АПЛ: скільки насправді коштує Матвієнко, чи підпише Довбика Евертон, Зінченко невдало повернувся в Манчестер
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter