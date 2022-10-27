"Вірю у те, що перемога і вдача будуть на нашому боці. Ми сподіваємося тільки на позитивний результат і будемо грати на перемогу.

СК Дніпро-1 – Аполлон: поєдинок Ліги конференцій розсудить арбітр, який лише раз пересікався з українцями

Прохід в плей-офф Ліги конференцій для нас дуже важливий. У разі успіху наш клуб забезпечить собі місце у євровесні, а для нашої країни це важливо, адже ми набираємо очки для клубного коефіцієнту УЄФА. Це необхідно для всього нашого чемпіонату. Тому ці ігри дуже важливі, адже ми можемо показати Європі і всьому світу, хто такі українці, і за кого ми боремося.

А щодо втоми... Вона відчувається, бо граю усі матчі без замін. Ми не кожний рік маємо такий графік і це доволі складно. Але ми відновлюємося, тому для кожного футболіста краще грати і тим самим тримати себе у тонусі.

Усі наші команди, які виступають у європейських турнірах, виходять на поле з українським прапором і підтримують нашу країну. Тим самим ми показуємо, що коїться зараз в Україні", – цитує слова Довбика з передматчевої прес-конференції офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, поєдинок між СК Дніпро-1 і Аполлоном відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня, у словацькому Кошице. Початок зустрічі о 22:00.

СК Дніпро-1 – Аполлон: анонс матчу Ліги конференцій