"СК Дніпро-1 добре грав у матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Панатінаїкоса. Коли рахунок був 2:1, вони виглядали краще, забили ще один м'яч, який арбітр не зарахував. В обох матчах українці підтвердили те, що про них відомо. У нападі там хороші та швидкі футболісти, особливо небезпечні на флангах.

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Довбик – чудовий гравець, він підтвердив це у матчі-відповіді красивим голом. Повернувся й капітан Олександр Піхальонок, який отримав травму у попередніх іграх. Саме завдяки їм двом у СК Дніпро-1 були моменти, в яких українська команда була кращою і небезпечнішою.

Ми хотіли б змінити порядок ігор, хотіли б грати матч-відповідь вдома, як це було у випадку з Ракувом. Ми хочемо досягти прогресу і не можемо ігнорувати це. З точки зору логістики та клімату Кошице краще для нас та наших уболівальників, ніж Афіни, там будується новий гарний стадіон. На грі СК Дніпро-1 з Панатінаїкосом стадіон був заповнений, гадаю, проти нас буде те саме.

Поточна форма та якість команди, а також важливі моменти матчів вирішать, хто пройде далі. Ми впоралися з наявними футболістами з Панатінаїкосом та Ракувом минулого року і ми хочемо повторити це знову", – цитує Трпішовскі офіційний сайт Славії.

Нагадаємо, перший поєдинок Славії проти СК Дніпро-1 відбудеться 10 серпня у Празі. Матч-відповідь – за тиждень, 17 серпня.

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