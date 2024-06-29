Схоже, вже друга команда з Дніпра, причетна до одіозного олігарха Ігоря Коломойського, доживає свої останні дні.

СК Дніпро-1 готує офіційного листа в УПЛ про зняття зі змагань, інформує Telergam-канал "BurBuzz".

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За повідомленням джерела, листа відправлять у дирекцію української Прем'єр-ліги на початку наступного тижня. Швидше за все це відбудеться у понеділок, 1 липня.

Нагадаємо, попри складне фінансове становище СК Дніпро-1 зумів завершити минулий сезон на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ. Команда Юрія Максимова завоювала право представляти Україну у Лізі конференцій (за результатами жеребкування суперником дніпрян у 2-му кваліфікаційному раунді буде угорська Академія Пушкаша).

Однак нещодавно комерційний директор СК Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман заявив, що "немає сенсу битися в агонії і потрібно набратися сміливості та констатувати смерть", згодом вн поспішив заявити, що клуб бореться за життя і керівництво веде переговори з двома потенційними інвесторами. Водночас захисник "спортклубівців" Едуард Сарапій поскаржився на 5-місячні борги і відсутність будь-якої конкретики.

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