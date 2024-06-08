"Планується поповнення складу одним чи двома гравцями Динамо, але не раніше початку зборів.

Динамо отримало серйозного конкурента у боротьбі за лідера СК Дніпро-1 – захисника збірної України хочуть за океаном

Динамо має сталу практику перевіряти всю обойму гравців на першому зборі, а потім віддавати деяких з них в оренди. Наразі менеджмент СК Дніпро-1 веде роботу щодо наповнення складу новими виконавцями. Варто додати, що не Києвом єдиним – у "списку бажань" також фігурують гравці Миная", – сказав Фрідман у коментарі Telegram-каналу "Дніпрянин".

Нагадаємо, раніше ЗМІ сватали в СК Дніпро-1 Владислава Супрягу і Беніто, однак Ігор Суркіс згодом заперечив потенційний відхід Супряги з Динамо.

"На відбір в академію Шахтаря син прийшов у футболці Динамо": батько Піхальонка вчився з Ребровим і шанує Лобановського