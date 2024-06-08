СК Дніпро-1 готується підписати двох гравців Динамо – у "списку бажань" представники ще одного клубу
Комерційний директор дніпрян В'ячеслав Фрідман розповів про трансферні плани команди.
"Планується поповнення складу одним чи двома гравцями Динамо, але не раніше початку зборів.
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Динамо має сталу практику перевіряти всю обойму гравців на першому зборі, а потім віддавати деяких з них в оренди. Наразі менеджмент СК Дніпро-1 веде роботу щодо наповнення складу новими виконавцями. Варто додати, що не Києвом єдиним – у "списку бажань" також фігурують гравці Миная", – сказав Фрідман у коментарі Telegram-каналу "Дніпрянин".
Нагадаємо, раніше ЗМІ сватали в СК Дніпро-1 Владислава Супрягу і Беніто, однак Ігор Суркіс згодом заперечив потенційний відхід Супряги з Динамо.
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