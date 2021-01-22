Головний тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч вирішив зробити ставку на маловідомих виконавців і закрити позиції вінгерів у команді.

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Зокрема, практично завершена угода з 24-річним французьким півзахисником бразильського походження Вагнером Гонсалвешом. Правий вінгер перед підписанням контракту пройде медогляд у дніпровській команді безпосередньо на зборах у Туреччині. Останнім клубом Гонсалвеса було батумське Динамо. Цікаво, що авторитетний Transfermarkt, який оцінив Вагнера у 375 тисяч євро, вже називає його гравцем СК Дніпро-1.

Ще одним новачком команди Йовічевіча стане лівий вінгер Білл. Угоду з ним планують підписати протягом доби, повідомляє програма "ТаТоТаке" на своїй сторінці у Facebook. 21-річний бразилець належить Фламенго, хоча у поточному сезоні виступав за нижчоліговий КРБ. У СК Дніпро-1 він перейде на правах оренди терміном на 1 рік.

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