СК Дніпро-1 готовий викупити Дубінчака – все залежить від рішення Луческу
09:30 - Читать на русском
Захисник Динамо Владислав Дубінчак може повернутись в СК Дніпро-1.
Дубінчак все ще може продовжити кар'єру в СК Дніпро-1 – дніпряни спробують підписати захисника, якщо той не зможе проявити під керівництвом Луческу в Динамо, повідомляє Telegram-канал Днепрянин.
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При цьому, СК Дніпро-1 відмовився від варіанту з орендою гравця, адже Динамо матиме нагоду відкликати його у будь-який момент.
Додамо, що Дубінчак провів 18 матчів за дніпрян у цьому сезоні, у яких віддав 4 результативні передачі.
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