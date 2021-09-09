"Добре попрацювали під час паузи збірних. У Артема Довбика була проблема з ребром, він не тренувався якийсь час, але вже можна сказати, що всі відновилися і готуються до матчу з Шахтарем.

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Гра проти фаворита? У певний день можна обіграти будь-якого суперника. Залежить від натхнення, від концентрації, від плану. Звичайно, Шахтар – фаворит, вони беруть участь в Лізі чемпіонів, це потрібно поважати.

Але ми знаємо свою силу і готові забирати очки. Якщо кожен зіграє на найкращому рівні, то позитивний результат можливий", – цитує Йовічевіча сайт клубу.

Дніпряни зіграю з Шахтарем в рамках в рамках 7-го туру УПЛ 11 вересня, початок о 19:30. Підопічні Йовічевіча розташувались за третій сходинці та мають разом із "гірниками" по 13 очок.

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