СК Дніпро-1 гарантував собі місце у плей-офф за путівку в Лігу Європи

Перемога над Львовом дозволила команді Дмитра Михайленка забезпечити собі щонайменше 8-му позицію в УПЛ 2019/20.

Як відомо, після перемоги Динамо у фіналі Кубка України стало зрозуміло, що 5-8 команди Прем'єр-ліги визначать у плей-офф одного щасливчика, який зіграє в кваліфікації Ліги Європи.

Динамо, Зоря і Десна гарантували собі місце мінімум у Лізі Європи – кияни точно зіграють у груповому турнірі єврокубка

Після звитяги над Львовом дніпряни стали недосяжними для Ворскли, яка посідає 9 місце. З урахуванням зняття Карпат з чемпіонату полтавці втратили шанси наздогнати підопічних Дмитра Михайленка.

Таким чином, СК Дніпро-1 став третьою командою, яка зіграє у плей-офф, приєднавшись до Олександрії та Колоса. Якщо дніпряни втримають 7-му позицію, то їхнім суперником у півфіналі стане Колос, якщо ні – тоді ним буде Олександрія. Найімовірніше, останньою командою-учасницею плей-офф стане Маріуполь, який отримає ще 6 очок як технічні перемоги над Карпатами.

СК Дніпро-1 оформив феєричний камбек зі Львовом – дніпровці перемогли після 0:2 в матчі з вилученням і скасованим голом