Чуже провів у складі дніпрян минулий рік. Влітку клуб продовжив його оренду з Динамо Загреб до кінця нинішнього сезону, але вирішив попрощатися з гравцем достроково, повідомляє Sportske novosti.

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За інформацією джерела, 22-річний вінгер не затримається у Загребі. Представникам футболіста доведеться шукати для свого клієнта новий клуб, який погодиться його орендувати.

Додамо, що у поточному розіграші УПЛ Маріо Чуже зіграв за СК Дніпро-1 14 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

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