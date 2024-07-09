Півзахисник СК Дніпро-1 Максим Третьяков досяг домовленості про дострокове припинення співпраці з клубом, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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За інформацією джерела, Максим вже знайшов новий клуб і найближчим часом приєднається до Колоса з Ковалівки. Незабаром на нього чекають фінальні етапи угоди, включаючи медичне обстеження та підписання контракту.

До слова, Третьяков приєднався до СК Дніпро-1 з Олександрії влітку 2023 року, але за цей час встиг зіграти лише 6 матчів і забити один гол. Все через тривалу травму, яка вибила його з гри на півроку. Transfermark оцінює гравця у 500 тисяч євро.

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