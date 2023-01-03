Паскаль Янсен незабаром продовжить контракт із АЗ до середини 2025 року.

Хороші результати Паскаля Янсена на чолі АЗ не залишилися непоміченими керівниками клубу. Як інформує Voetbal International, боси алкмарців вирішили запропонувати Янсену продовжити цю угоду.

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Повідомляється, що Янсен відповів згодою. Новий контракт діятиме до середини 2025 року.

Нагадаємо, що АЗ пробився до 1/8 фіналу Ліги конференцій після того, як двічі обіграв СК Дніпро-1. У чемпіонаті Нідерландів команда посідає четверте місце у турнірній таблиці.

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