Вінгер СК Дніпро-1 Білл, права на якого належать Фламенго, близький до повноцінного трансферу в український клуб.

СК Дніпро-1 викупить Білла вже цієї зими та домовився щодо контракту терміном на 5 років, повідомляє сайт FCDNIPRO.COM.

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Клуб незабаром має оголосити про це офіційно. Також зазначається, що тренерський штаб позитивно оцінює адаптацію бразильця до українського футболу.

До слова, у складі СК Дніпро-1 Білл провів 12 матчів у поточному сезоні, у яких він записав до свого активу 2 асисти.

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