Центральний матч 17-го туру УПЛ має величезне турнірне значення як для СК Дніпра-1, так і для Динамо. Кияни після ганебної поразки від Інгульця (0:2) зіткнулися з реальною можливістю повторити "рекорди" Олега Блохіна – і навіть перевершити їх. "Біло-сині" йдуть на четвертій позиції, відставши навіть від Зорі аж на чотири очки. "Спортклубівці" і Шахтар мають перевагу в шість залікових балів при грі в запасі.

Циганик: Динамо повинно прокинутися – у них банально нема іншого виходу

Взимку підопічні Мірчі Луческу змогли видертись на третю сходинку, а за очікуваними очками команда була навіть другою – причому вони трималися вище за "гірників", створивши більше моментів. Це не значить, що киянам банально не щастило, але становище точно не виглядало безнадійним.

Після втрати продажу Циганкова й Забарного керівництво клубу взяло курс на перебудову, переглянувши на зборах купу молодих виконавців і поставивши в основу недавніх представників U-19. Взагалі, під час підготовки до весняної частини УПЛ Динамо ніби забуло про тактичну підготовку, зосередившись на кадровому оновленні. Наслідком такого підходу стала катастрофа з Інгульцем – кияни програли безнадійно, без моментів, без розуміння принципів роботи з високим відсотком володіння, з дитячими помилками.

"Біло-сині" виглядали не краще, а то і гірше за будь-якого аутсайдера. Позитиву взагалі не згадати. Саме тому ніхто не вірить у перемогу над СК Дніпром-1 – не помітно жодних передумов. Втім, варто розуміти, що ми бачили Динамо лишень в одному матчі, а глибина складу та кадровий потенціал команди залишаються дуже високими. Та і мотивація сьогодні неймовірна – у випадку перемоги можна навіть за чемпіонство поборотись, а поразка створить величезні проблеми навіть у гонитві за бронзою.

Шансів додає і невиразна форма СК Дніпра-1 на старті весняної частини сезону. Спочатку підопічні Олександра Кучера безславно вилетіли з єврокубків, пропустивши вперед скромний АЕК Ларнака, а потім команда втратила очки в Олександрії. Остання невдача особливо болісно вдарила по дніпровцях – вони дозволили Шахтарю порівнятись за очками. Неабияка небезпека чемпіонським амбіціям, враховуючи хорошу форму "гірників".

Ситуація виглядає прикрою, з огляду на масштабні зимові інвестиції "спортклубу". Команда посилила фланги талановитими бразильськими легіонерами, підписала фулбека збірної Коста-Ріки, зберегла Амаша й Довбика, а глибину складу покращили за рахунок Металіста. Крім того, від пошкодження відновився Бланко, який за рівнем свого футболу нагадує легіонерів із золотої епохи УПЛ. Словом, керівництво СК Дніпро-1 зробило все від себе залежне, аби втримати лідерство у чемпіонаті.

Не вистає лишень тактичної рівноваги. Навіть з Довбиком "жовто-чорні" виявили значні проблеми з позиційною атакою, а без нього колектив взагалі не може грати. Сьогодні Артем зіграє, але залишаються труднощі в захисті, та і голкіпер зі своєю роботою ногами не вражає – хоча Євген Красніков "продавав" спільноті саме цей аспект у його грі. Дані недоліки дали про себе знати в матчах проти АЕК Ларнаки та Олександрії, однак перший тайм на КСК Ніка виглядав потужно – та і в цілому нічия з підопічними Руслана Ротаня виглядала доволі випадковою.

У четвертому матчі сезону від СК Дніпра-1 чекають на значний ігровий прогрес. Нині навіть нічию допускати неприємно, а поразка точно є неприпустимою. Битва з Динамо – перша серйозна перевірка на готовність до сенсаційного чемпіонства.

Кадрова ситуація

Динамо має проблеми на воротарській позиції – Бойко тренується індивідуально, Бущан відновиться лише після матчів збірних, тож сьогодні знову зіграє Нещерет. Супряга поза заявкою – нещодавно він потрапив у ДТП. Шапаренко і Лєднєв заліковують важкі травми коліна й повернуться дуже нескоро.

СК Дніпру-1 не допоможе центрбек Сарапій, який відбуває дискваліфікацію. Під питанням залишається поява Адамюка, здатного закрити позицію центрального й флангового захисника. В лазареті залишаються латералі Лучкевич, Маттаріта та Пуріта.

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Динамо

СК Дніпро1: Валеф – Хайнер, Сваток, Федорів, Амаш – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Бланко – Довбик

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Гармаш – Волошин, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери не бачать явного фаворита у цій парі. Більшість експертів теж не може дати однозначного прогнозу. З одного боку, маємо ганьбу Динамо в поєдинку з Інгульцем, у якому погано було все – та і про розгромну поразку від "спортклубівців" у першому колі ніхто не забув. Нині ж кияни слабші за свою осінню версію.

СК Дніпро-1 потенційно виглядає краще, однак старт весняної частини сезону виглядає тривожно. Так, з Олександрією десь і не щастило, однак восени підопічні Олександра Кучера не відпустили б такий матч. Проти АЕК Ларнаки вони взагалі діяли жахливо. Можливо, взнаки дається тактична передбачуваність "жовто-чорних" – фактично, у їхній грі мало що змінилося з часів Ігора Йовічевіча.

Навіть букмекери не знають, кому надати перевагу. З огляду на неоднозначну форму обох команд та їхній великий потенціал, а особливо – на значні проблеми в обороні – ми поставимо на результативну нічию. Хоча в принципі можливий будь-який результат.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов