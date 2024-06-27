Комерційний директор "спортклубівців" В'ячеслав Фрідман пояснив свої попередні слова, які наробили чимало галасу в інформпросторі.

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"Ми не збираємося робити радикальних заяв. Припускаючи сумний фінал, я говорив про найгірший варіант, але це не означає, що ми нічого не робимо. Наразі ведуться переговори з двома потенційними інвесторами.

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Домашньою ареною на єврокубки заявлений стадіон у словацькому Кошице. Збір команди у Дніпрі заплановано на 6-7 липня, тренери планують навчально-тренувальну програму. Далі команда має переїхати до Ужгорода. Ситуація складна, але ми сподіваємося на оптимістичну розв'язку", – сказав Фрідман у коментарі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, раніше головоний тренер Юрій Максимов заперечив чутки про перехід у Чорноморець, заявився, що залишається наставником дніпрян.

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