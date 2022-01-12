Ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський розповів про майбутні трансфери СК Дніпро-1, які можуть відбутись вже цієї зими.

Клуб досягнув домовленості щодо переходу захисника Сергія Чоботенка, повідомляє ТаТоТаке. Наразі невідомо, чи відбудеться трансфер цієї зими чи влітку 2022 року, коли завершиться його контракт з Маріуполем.

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Також СК Дніпро-1 близький до підписання іспанського нападника Марка Гуаля, який нещодавно став вільним агентом після відходу з Алькоркона. Форвард за свою кар'єру встиг пограти за дублі Еспаньйола, Севільї та Реала.

Додамо, що дніпряни наразі посідають третє місце в УПЛ, маючи в активі 40 очок.

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