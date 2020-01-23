"СК Дніпро-1 бере все, що погано лежить", – Федорчук оцінив трансферну політику дніпрян

Відомий український тренер Олег Федорчук прокоментував трансфери СК Дніпро-1 взимку поточного року.

"Підсилення СК Дніпро-1? Вони зараз беруть все, що погано лежить. Новачки дніпрян не сильніші за тих, хто вже в команді.

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Така селекція СК Дніпро-1 означає, що цей клуб припинив думати про поточний сезон. Штаб на чолі з Михайленком мав можливість підсилити склад ще на фініші успішного сезону в Першій лізі – десь за півроку до старту в УПЛ", – зазначив Федорчук в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, що СК Дніпро-1 здійснив аж 6 трансферів цієї зими, придбавши Лукаса Тейлора, Ді Франко, Хобленка, Сватка, Цурікова та Адамюка.

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