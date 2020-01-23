toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ВУЛВЕРХЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ МИКОЛА МАТВІЄНКО ДИНАМО - ВАРДАР

"СК Дніпро-1 бере все, що погано лежить", – Федорчук оцінив трансферну політику дніпрян

19:08 965 Читать на русском
"СК Дніпро-1 бере все, що погано лежить", – Федорчук оцінив трансферну політику дніпрян
Гравці СК Дніпро-1 / фото: СК Дніпро-1

Відомий український тренер Олег Федорчук прокоментував трансфери СК Дніпро-1 взимку поточного року.

"Підсилення СК Дніпро-1? Вони зараз беруть все, що погано лежить. Новачки дніпрян не сильніші за тих, хто вже в команді.

Я навіть в Динамо так не хотів, – новачок СК Дніпро-1 поділився емоціями від переходу в команду Михайленка

Така селекція СК Дніпро-1 означає, що цей клуб припинив думати про поточний сезон. Штаб на чолі з Михайленком мав можливість підсилити склад ще на фініші успішного сезону в Першій лізі – десь за півроку до старту в УПЛ", – зазначив Федорчук в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, що СК Дніпро-1 здійснив аж 6 трансферів цієї зими, придбавши Лукаса Тейлора, Ді Франко, Хобленка, Сватка, Цурікова та Адамюка.

СК Дніпро-1: чому шалений трансферний темп Михайленка становить загрозу навіть для Шахтаря та Динамо

blog_ava
Динамо здобуло першу розгромну перемогу в році – відмінний український дебютант, несподіваний капітан і найкращий тайм
17:49
12302
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Франціско Ді Франко Франціско Ді Франко Лукас Тейлор Лукас Тейлор Володимир Адамюк Володимир Адамюк Олексій Хобленко Олексій Хобленко Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко Олег Федорчук Олег Федорчук Андрій Цуріков Андрій Цуріков Олександр Сваток Олександр Сваток
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
25
хв
Вулверхемптон
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук