СК Дніпро-1 – АЗ: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій
20:47 - Читать на русском
СК Дніпро-1 в рамках дебютного матчу в Лізі конференцій зіграє з АЗ Алкмааром. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА між СК Дніпром-1 та АЗ Алкмааром пройде у Словакії на "Кошицькій футболовій арені". Старт дебютної для "спортклубівців" гри в цьому турнірі – о 22:00. Відеотрансляція пройде на MEGOGO.
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Стартові склади
СК Дніпро-1:
АЗ:
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