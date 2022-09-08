СК Дніпро-1 в рамках дебютного матчу в Лізі конференцій зіграє з АЗ Алкмааром. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА між СК Дніпром-1 та АЗ Алкмааром пройде у Словакії на "Кошицькій футболовій арені". Старт дебютної для "спортклубівців" гри в цьому турнірі – о 22:00. Відеотрансляція пройде на MEGOGO.

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Стартові склади

СК Дніпро-1:

АЗ:

СК Дніпро-1 – АЗ: анонс матчу Ліги конференцій