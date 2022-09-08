СК Дніпро-1 – яскравий приклад того, яким мінливим буває життя. Всього два тижні тому вболівальники й експерти критикували "спортклубівців" за безславний виліт з кваліфікації Ліги Європи. "Жовто-чорні" двічі програли кіпрському АЕКу, в якого із чеснот були тільки хороші вінгери та стандарти (2:3, 0:3). Олександра Кучера називали "хорошим хлопцем", а не тренером, а Євгена Краснікова громили за підписання голкіпера Валефа – він не зробив жодного сейву в ЛЄ. Навіть Довбику дісталось за відсутність голів.

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Претензії, в принципі, були по ділу, але все докорінним чином змінилось із початком УПЛ. Вже у першому є поєдинку СК Дніпро-1 не просто переміг Динамо у Києві, а влаштував розгром (0:3). Щонайцікавіше, побиття "біло-синіх" пройшло не завдяки контргрі – дніпровці відкрили рахунок зі стандарту, а потім розкатали гранда у позиційних атаках, "переїхавши" суперзірок навіть за успішністю єдиноборств (довгі роки це був найсильніший аспект гри Динамо).

Легка й ефектна перемога над Вересом закріпила позитивне враження. Тепер всі вихваляють Олександра Кучера за яскравий і швидкий футбол, а Євген Красніков знову на коні – він витягнув з Боавішти лівого вінгера Хамаша (подейкують, що він коштував мільйон євро), а той оформив гол+пас у дебютній грі. Одразу всі згадали про системний підхід до роботи в СК Дніпро-1. Із бридкого каченя команда і клуб в мить перетворились у прекрасного лебедя.

Втім, варто не втрачати голову. Ми поки що не знаємо реальної сили СК Дніпра-1. Перші два тури УПЛ змогли замаскувати ігрові проблеми, які були помітні з АЕК Ларнакою – "жовто-чорні" часто програвали підбирання, допускали значну кількість позиційних помилок і не дуже ефективно розпоряджались простором на чужій половині. Крім того, було забагато єдиноборств, як для матчу із кіпріотами, що провокувало хаос.

У матчах з деморалізованим Динамо та слабеньким Вересом цих недоліків не було помітно, та і в матчі-відповіді з АЕКом частину недоліків виправили. СК Дніпро-1 дійсно прогресує – втім, це не значить, що у матчі проти АЗ проблеми не повернуться й не будуть більшими. Команда Олександра Кучера перебуває лише на початку своєї розбудови, а крім того їй не вистачає кількох хороших гравців. Саме тому не варто переоціювати міць "спортклубівців". Сьогодні буде дуже важко.

Суперник у дніпровців вкрай неприємний. АЗ пройшов по кваліфікації Ліги конференцій, немов торнадо, здобувши п'ять перемог у шести матчах із сумарним рахунком 18:2. Щоправда, в суперниках були тільки Тузла Юнайтед, Данді Юнайтед і Жіл Вісенте, але СК Дніпро-1 не сильно відрізняється за рівню – давайте не забувати, що у Лігу конференцій "жовто-чорних" скинула команда з Кіпру.

В чемпіонаті АЗ також виглядає солідно, вигравши чотири гри з п'ятьох, забивши 14 голів і 5 пропустивши. Прямо зараз алкмаарці йдуть на третій позиції, поступаючись Аяксу й Феєнорду всього на два очки. Щоправда, з топами Ередивізі "сирні фермери" ще не зустрічались, але міцну роттердамську Спарту вони перемогли, а з Неймегеном була нічия.

Ну груповому етапі Ліги конференцій лише 4-5 клубів гарантовано здатні здолати команду Янсена Паскаля. Втім, готуватись до виносу в одні ворота дніпровцям не варто – попри міць алкмаарців, з ними можна грати. В таблиці голеадорів та асистентів чемпіонату Нідерландів футболісти АЗ не входять навіть у топ-15, та і суперників рівня СК Дніпра-1 у "сирних" фермерів поки що було мало.

Кадрова ситуація

СК Дніпро-1 досі не може розраховувати на травмованого Лучкевича. Крім того, пошкодження отримав правий фулбек Пуріта. Інших проблем зі складом у Олександра Кучера немає. З великою вірогідністю, він випустить той же склад, що і на матч з Вересом, адеж футболістів у першій команді в принципі небагато.

Проблеми АЗ виглядають серйозніше, адже в них випали дуже потужні виконавці. В лазареті перебувають центрхав Базур і форвард Карлссон. Крім того, є питання щодо готовності центрбека Вансхойдена – таким чином, алкммарці втратили трьох із чотирьох найдорожчих своїх гравців. На Transfermarkt вони коштують більше, ніж увесь склад СК Дніпра-1 (27 млн євроти проти 23).

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – АЗ

СК Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сарапій, Сваток, Бузанелло – Бабенко, Піхальонок – Назаренко, Громов, Амаш – Довбик

АЗ: Верхлюст – Хацидіакос, Деккер, Беукема, Керкез – Класі, Рейндерс – Ев'єн, де Віт, Лахдо – Павлідіс

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Очевидно, що АЗ – фаворит як за статусом, так і за рівнем гри. Алкмаар на початку сезону гриз середняків, як барбарис, а у СК Дніпра-1 навіть футболістів на лавці ледве вистачає. Втім, якщо підопічні Олександра Кучера змогли розгромити Динамо, прибивши киян позиційними атаками, то і з нідерландцями цілком можна зачепитись за успішний результат.

Букмекери у це не вірять, як і більшість експертів, однак на початку сезону про команди мало що знають. Це у жовтні стає очевидним увесь розклад, а поки що можливі сюрпризи. Якщо СК Дніпро-1 зможе надійно зіграти в обороні, то з Нідерландів можна буде привезти навіть нічию.

На тлі Динамо "жовто-чорні" відзахищались пристойно, тож ми ризикнемо поставити на "мирову" з АЗ. Навряд чи обійдеться без пропущених голів, але й забити дніпровці здатні. Коли, як не зараз, ставити на успіх наших клубів?

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