СК Дніпро-1 та Зоря зіграють у матчі 23-го туру УПЛ. Стартові склади команд і трансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

Програму 23-го туру УПЛ випало закривати Дніпру-1 і Зорі. Гра має розпочатися о 13:00 (звісно, якщо не буде повітряних тривог). Трансляцію проведе FootballHub, дивитися можна прямо в цій новині.

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Луганці після відновлення сезону програли лише два матчі – обидва Динамо. Дніпряни ж поступалися Руху, а ще втрачали очки з Минаєм і ЛНЗ.

Стартові склади:

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сарапій, Мірошніченко, Бабенко, Піхальонок, Рубчинський, Лєднєв, Гуцуляк, Танчик

Зоря: Сапутін – Боль, Батагов, Вантух, Бутко, Чурко, Волошин, Яцик, Кірюханцев, Башіч, Антюх