СК Дніпро-1 – Зоря

За своїм статусом ця зустріч є центральною в 9-му турі, хоча до неї команди могли підійти і в кращих умовах. СК Дніпро-1 і Зоря мають амбіції на бронзові медалі й загалом претендують на статус третьої сили, однак прямо зараз "спортклубівці" йдуть на шостій сходинці, а луганці – на сьомій. Щоправда, в разі звитяги дніпровці можуть вийти на третє місце, та і за статистикою вони відповідають заявленим цілям – команда за очікуваними голами поступається Шахтарю всього на 0,4 xG і має навіть кращу оборону (5,1 очікуваних пропущених проти 5,2 у "гірників"). За очікуваними очками "жовто-чорні" програють ті ж 0,4 пункти.

Втім, значна частина цих цифр була набита у матчах проти розібраних суперників на кшталт літнього Чорноморця, а от з сильними опонентами СК Дніпро-1 поки що не вражає. Підопічні Ігора Йовічевіча розписали нічию з Ворсклою, програла Десні й поступилася Шахтарю – в усіх випадках вони пропускали по два м'ячі. Зоря, при всіх нюансах, сильна, тож сьогодні буде важко. Тим паче, що після кубкової звитяги над ВПК-Агро у "жовто-чорних" отримали пошкодження Когут та Логінов.

Зоря під час кубкового мідвіку відпочивала, готуючись конкретно під СК та під виїзд на матч проти Роми. Розгром від Буде-Глімта болісно вдарив по самолюбству луганців, тож тиждень тому вони відігралися на Чорноморці, знищивши одеситів з рахунком 3:0 – звісно, ці результати не рівноцінні, але для дніпровців ця особливість нічого не значить. В рамках УПЛ підопічних Віктора Скрипника штормить від нестабільності, однак в останніх п'яти матчах вони поразок не знали (не відміну від дніпровців), вигравши три зустрічі доволі заслужено. Зокрема, вони переграли і Ворсклу.

У Зорі доволі простий футбол з довгими закиданнями та позиційними проблемами, а про оборону годі й говорити. Втім, у внутрішніх змаганнях атака та інтенсинвість пресингу луганців значать дуже багато. Вони можуть пропустити від Маріуполя тричі й все одно перемогти – і ось так СК Дніпро-1 поки що не вміє.

Кадрова ситуація

Травмовані: Когут, Логінов (під питанням), Назаренко – Шевченко, Жунінью

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Зоря

СК Дніпро-1: Кожукару – Кравченко, Сваток, Монте, Дубінчак – Ігнатенко, Джурасек – Гуцуляк, Піхальонок, Чуже – Довбик

Зоря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Хомченовський – Назарина – Кочергін, Булеца, Кабаєв – Гладкий, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко робити якісь прогнози. СК Дніпро-1 стабільніший, але команда виглядає доволі неоднозначно в матчах проти претендентів на єврокубки – і навіть проти Вереса тиждень тому виникли певні проблеми. Крім того, існують питання щодо вольових якостей цього колективу, хоча в тактичному плані він здається більш гнучким і організованим за Зорю. Луганці, своєю чергою, мають кращий пресинг, вища динаміка гри й величезна кількість моментів – в єврокубках цього замало, але в рамках УПЛ це досі приносить результат.

У обох колективів є проблеми з обороною, тож можна очікувати голи в обидва боки. В цілому ж, команди більш-менш рівні, тож є сенс поставити на результативну нічию.

Десна – Металіст 1925

Десна викликає найбільшу тривогу вболівальників у поточному сезоні. В Чернігові серйозні проблеми з виплатою зарплатні – про це вже прямо говорять юристи, які погрожують відходом футболістів з клубу вже взимку. Поки що гравці й тренерський штаб добросовісно виконують свої зобов'язання, тримаючись всього у двох залікових балах від третьої позиції, однак нестабільність клубу не могла не позначитись на результатах. Сіверяни нестабільні й на полі – після чотирьох поспіль перемог на старті сезону вони отримали 0:4 від Динамо та Вереса, аби розписати нічию з Ворсклою (2:2) за прекрасного футболу й переграти Рух завдяки голу на 90-й хвилині.

Підопічні Олександра Рябоконя класно виглядають в атакувальній роботі, однак захист явно зібраний на швидку руку. Що і говорити, коли там регулярно з'являється атакувальний хав Картушов. Звідси й шалені гойдалки у матчах Десни. Саме тому шанси проти неї має не тільки Металіст 1925, а й будь-який інший колектив – наприклад, першоліговий Металіст, який вибив чернігівців з Кубку, забивши двічі.

Чи може так команда Валерія Кривенцова? Якщо дивитись виключно на футбол, то цілком. Харків'яни намагаються вести гру через контроль м'яча, просуваючи його у штрафний через грамотну роботу в пас, а не через традиційні закидання під ривки вінгерів уперед. Навіть у матчах проти Динамо та Шахтаря "жовто-сині" не відмовлялися від свого стилю – і виходило дуже симпатично. Металіст 1925 ганяв Колос і СК Дніпро-1 так, що тренери суперників визнали несправедливість своїх перемог, а посеред тижня в Кубку вдалося переграти Епіцентр.

Останній результат прийшов дуже вчасно, адже в УПЛ новачку важко. Так, колектив демонструє хороший футбол у більшості матчів, однак в попередніх п'яти турах він не виграли жодного разу, зазнавши чотирьох поразок – і якщо фіаско з грандами та СК Дніпром-1 сталися за симпатичної гри, то 0:2 від Ворскли й суха нічия зі Львовом виявились безапеляційними. В еліті дебютанту не вистачає стабільності в обороні та ресурсів для перелому ходу зустрічі.

Втім, сьогодні харків'яни повинні знаходити в собі якісь сили. Від зони прямого вильоту їх відділяють всього три очки, а до плей-офф за виживання дистанція ще менша. Повертатись в Першу лігу "жовто-сині" точно не бажають.

Кадрова ситуація

Травмовані: Пономар, Дмитренко (Металіст 1925)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Десна – Металіст 1925

Десна: Мисак – Сафронов, Цимбалюк, Селін, Картушов – Домбровський, Завійський – Калітвінцев, Тотовицький, Болбат – Безбородько

Металіст 1925: Сидоренко – Єрмаков, Шершень, Ткачук, Западня – Габелок – Савін, Голодюк, Криськів, Фабінью – Марлісон

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Робити прогнози на Десну непросто. За рівнем свого футболу та кадровим потенціалом чернігівці претендують на бронзові медалі (і це при грі без зарплатні), однак вони на рівному місці здатні пропустити чотири голи від Вереса за тайм. З Рухом теж було непросто, а з Кубку сіверяни взагалі вилетіли. Втім, Металіст 1925 і за прекрасної гри не може здобути перемогу – навіть з Епіцентром в Кубку було непросто.

Харків'яни, звісно ж, здатні влаштувати апсет. Все ж, УПЛ – занадто рівна ліга, щоб прогнозувати перемоги фаворитам без усіляких сумнівів. Втім, за логікою перемогти повинні підопічні Олександра Рябоконя. На це і поставимо.

Минай – Львів

Минай круто розпочав новий сезон, враховуючи усі труднощі клубу перед його стартом. Зібрана нашвидкоруч команда зуміла бити Олександрію, відібрати очки у Зорі й розписати заслужену нічию проти Шахтаря – та і в інших поєдинках підопічні Василя Кобіна демонстрували відносно непоганий футбол. Втім, авральна комплектація разом із неповноцінними зборами даються взнаки.

Закарпатці поки що мають лише одну перемогу, а в останніх шести турах вони отримали три поразки та три нічиї. Крім того, "лиси" вилетіли з Кубку, пропустивши в 1/8 фіналу Альянс. Характерною особливістю минайців в останніх двох поєдинках стала нездатність втримати необхідний результат – у зустрічах з Чорноморцем і Альянсом вони втратили перевагу в два голи, пропустивши двічі за короткий проміжок часу. Словом, Василю Кобіну непросто.

У Львова ситуація ще гірша. "Містяни" замикають турнірну таблицю, не вигравши жодного матчу, набравши всього три очки й забивши найменше голів (всього чотири). Ситуація особливо не покращилася навіть після приходу Олега Дулуба – під його керівництвом колектив мінімально програв Вересу й розписав нульову нічию з Металістом 1925. Психологічний стан дещо покращився звитягою на Гірником-Спорт в Кубку (2:0), однак в рамках УПЛ львів'яни залишаються найгіршими.

Прикро, адже їхні результати не завжди були по грі. Чого лишень коштує дербі проти Руха – суперник провів всього два удари по воротах, але переміг завдяки автоголу. Команда пропустила на 4,63 голи більше, ніж очікувалося, і не забила 5,69 очікуваних м'ячів. Ні у кого немає таких проблем з цією статистикою. Якби Львів набирав те, на що награв, то йшов би на сьомій сходинці – саме тому до нього варто ставитись із повагою. Минай не має права рахувати очки до гри.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ахмедзаде (під питанням)

Дискваліфіковані: Селезньов (Минай)

Орієнтовні склади на матч Минай – Львів

Минай: Кучер – Семенко, Горін, Лиховидько – Гончар, Петрусенко, Хахльов, Синьогуб – Білоног, Кулієв – Вишневський

Львів: Ільющенков – Бусько, Романчук, Махмутович, Якимець – Довгий, Чірьяк – Грисьо, Політило, Шина – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидва колективи більш-менш рівні. У обох є організаційні проблеми – в першу чергу з обороною. Робити якісь прогнози на такий поєдинок важко, адже тут можливі будь-які результати. Втім, у таких зустрічах на дні таблиці популярною є результативна нічия.

Динамо спокійно переграло інертний Рух – Гармаш став героєм львівського матчу