СК Дніпро-1 приймав Зорю в рамках 9-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.

У середині першого тайму стрімку контратаку гостей замкнув Булеца, але не святкував взяття воріт, оскільки минулий сезон провів саме у дніпровському клубі.

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Після пропущеного м'яча господарі посипались і до фінального свистка голкіпер команди Йовічевіча ще тричі діставав м'яч із сітки власних воріт. Дніпряни не змогли відповісти навіть голом престижу.

Перемога підняла Зорю на 5-ту сходинку, СК Дніпро-1 розташувався на 7-му місці.

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