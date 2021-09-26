СК Дніпро-1 – Зоря – 0:4 – відео голів та огляд матчу
21:50 - Читать на русском
СК Дніпро-1 приймав Зорю в рамках 9-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд зустрічі на Футбол 24.
завершено
Сергій Булеца 21’
Захедітабар Шахаб 90+3’
Владислав Кочергін 90+5’
21’ Сергій Булеца
90+3’ Захедітабар Шахаб
90+5’ Владислав Кочергін
У середині першого тайму стрімку контратаку гостей замкнув Булеца, але не святкував взяття воріт, оскільки минулий сезон провів саме у дніпровському клубі.
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Після пропущеного м'яча господарі посипались і до фінального свистка голкіпер команди Йовічевіча ще тричі діставав м'яч із сітки власних воріт. Дніпряни не змогли відповісти навіть голом престижу.
Перемога підняла Зорю на 5-ту сходинку, СК Дніпро-1 розташувався на 7-му місці.
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