СК Дніпро-1 розтрощив Ворсклу в поєдинку 16-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів СК Дніпро-1 – Ворскла на Футбол 24.

Гуцуляк вже на 10-й секунді відкрив рахунок у зустрічі, ефектно розібравшись із захисником та голкіпером. Найцікавіше команди вирішили залишити на другий тайм. Спочатку Гуцуляк заробив пенальті, який не реалізував Довбик, але нападник виправився через 2 хвилини, замкнувши навіс Дубінчака.

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Ще через 2 хвилини Артем оформив дубль, а вже до 62 хвилини Піхальонок та Гуцуляк забили 4 і 5 голи у ворота Ворскли. Кравчук відповів голом престуижу на 84 хвилині, але це не допомогло полтавцям врятуватись від ганьби.

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 34 очки та піднявся на третє місце, а Ворскла з 31 пунктом залишилась четвертою.

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