"Гадаю, що гра сподобалася вболівальникам, але ми засмучені, адже розраховували на перемогу. На жаль, кілька помилок у захисті перекреслили виконання нашого завдання у цьому матчі. По грі скажу так, що ми багато помилялися у простих ситуаціях.

СК Дніпро-1 – Вадуц – 2:2 – відео голів та огляд поєдинку

Забили швидкий м’яч, але потім почали грати назад і багато помилок робили в обороні. Травма Лучкевича? Остаточний діагноз його травми стане відомий завтра, але думаю там важке пошкодження", – наводить слова Городова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Додамо, що дніпряни розійшлись миром з Вадуцем (2:2). Нічия залишила СК Дніпро-1 другим з 4 очками в активі, тоді як Вадуц третій з 2 пунктами.

СК Дніпро-1 не обіграв Вадуц у матчі Ліги конференцій – травма до сліз, гол плюс пас Довбика і провал оборони