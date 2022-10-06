Дніпряни врятували нічию у поєдинку з Вадуцом у рамках 3-го туру групового етапу Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд матчу СК Дніпро-1 – Вадуц на Футбол 24.

Вже на 5 хвилині СК Дніпро-1 повів у рахунку: класна комбінація і передача Бусанелло з флангу призвела до взяття воріт Довбиком. Вадуц відігрався через 20 хвилин – Фера ніхто накрив в штрафному і хавбек без проблем пробив Валефа.

СК Дніпро-1 не обіграв Вадуц у матчі Ліги конференцій – травма до сліз, гол плюс пас Довбика і провал оборони

На старті другої половини Гассер замкнув подачу з кутового. Команда з Ліхтенштейну могла забивати ще, але дніпряни все ж відігрались. Піхальонок за допомогою рикошету врятував СК Дніпро-1 від поразки.