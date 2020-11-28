Наставник СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч розповів про настрій на поєдинок з Шахтарем та відзначив, хто не зможе зіграти з "гірниками".

"Кожен матч для нас, як фінал. До 12 грудня залишилося 4 матчі – це 4 фінали. При цьому не треба зазирати наперед, ми живемо сьогоденням. В одному матчі все можливо. Це довів навіть Шахтар у зустрічі з Реалом.

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У нас не буде 9-ти футболістів: дискваліфіковані Назаренко та Хобленко, травмовані або лише відновилися після хвороби Дуглас, Батагов, Вакулко, Адамюк, Кравченко, не гратимуть орендовані у Шахтаря Ігнатенко та Піхальонок, які стали дуже важливими для нашої структури.

Але всі здорові віддадуть всі сили. М’яч круглий, і ніколи не знаєш, що може трапитися. Поки м’яч котиться, шанс є у будь-якому матчі. І я вірю в нашу команду", – цитує Йовічевіча офіційний сайт СК Дніпро-1.

Зауважимо, вже сьогодні, 28 листопада, СК Дніпро-1 вдома прийматиме Шахтар у рамках 11 туру УПЛ. Наразі "гірники" йдуть другими у турнірній таблиці, "спортклубівці" розташувались одинадцятими.

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