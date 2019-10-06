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СК Дніпро-1 – Шахтар: Бондар припустився жахливого промаху з трьох метрів

16:02 300 Читать на русском
СК Дніпро-1 – Шахтар: Бондар припустився жахливого промаху з трьох метрів
Бондар промахується у порожні ворота

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар не швидко забуде про втрачений момент на Дніпро Арені у матчі 10 туру УПЛ.

 
Жуніор Мораєс 4’
Тайсон 83’
4’ Жуніор Мораєс
83’ Тайсон

Чемпіон світу у складі збірної України U-20 промахнувся з трьох метрів у порожні ворота СК Дніпро 1 після розіграшу кутового. Марлос навісив, Мораєс переадресував сферу на дальню стійку, а Бондар дивом пробив над поперечкою.

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20-річний захисник міг відзначитись у другому матчі поспіль, але втратив неймовірний шанс. У попередньому турі Бондар провів свій дебютний гол за донецький клуб, вразивши ворота Ворскли.

Шахтар впевнено здолав СК Дніпро-1 та зберіг 10-очковий гандикап на чолі УПЛ

blog_ava
СК Дніпро-1 – Шахтар: відеотрансляція матчу УПЛ
13:50
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Теги
Валерій Бондар Валерій Бондар СК Дніпро-1 - Шахтар Відеоновини СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Шахтар Шахтар
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