СК Дніпро-1 – Шахтар: Бондар припустився жахливого промаху з трьох метрів

Україна — 15:52 3386
-
Шахтар впевнено здолав СК Дніпро-1 та зберіг 10-очковий гандикап на чолі УПЛ
-
СК Дніпро-1 – Шахтар: відеотрансляція матчу УПЛУкраїна — 13:50 3049
-
Шевченко довикликав у збірну України ще одного голкіпераЗбірна України — 13:13 3515
-
Мессі – жах Севільї, він нікому не забивав більше, але легенда Барселони закликає не випускати Лео проти "рохібланкос"Іспанія — 12:49 878
-
Вест Хем – Крістал Пелас: Ярмоленко віддав передгольовий пас, створив найкращий момент і отримав чудову пресуАнглія — 5 жовт 6715