СК Дніпро-1 – Шахтар: Бондар припустився жахливого промаху з трьох метрів

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар не швидко забуде про втрачений момент на Дніпро Арені у матчі 10 туру УПЛ.

Чемпіон світу у складі збірної України U-20 промахнувся з трьох метрів у порожні ворота СК Дніпро 1 після розіграшу кутового. Марлос навісив, Мораєс переадресував сферу на дальню стійку, а Бондар дивом пробив над поперечкою.

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20-річний захисник міг відзначитись у другому матчі поспіль, але втратив неймовірний шанс. У попередньому турі Бондар провів свій дебютний гол за донецький клуб, вразивши ворота Ворскли.

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