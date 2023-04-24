СК Дніпро-1 в рамках завершальної програми 22-го туру УПЛ зустрінеться з Рухом, а Олександрія приймає Інгулець. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 – Рух

СК Дніпро-1 після поразки від Зорі тиждень тому відпустив Шахтар у відрив на 8 очок, а у суботу ще й відкотився на третю позицію. Втім, це ще нічого не значить – підопічні Олександра Кучера мають два матчі в запасі, один з яких буде проведений сьогодні з Рухом. Проблема в тому, що права на осічку у "спортклубівців" вже немає.

І це дуже погано, з огляду на весняну нестабільність. У попередніх шести турах не було жодного матчу, де не виникало серйозних проблем – навіть розгроми Металіста 1925 і Львова при кращій реалізації суперників могли завершитись фіаско. Тим не менш, СК Дніпро-1 стабільно забиває й створює достатню кількість моментів, щоб перемагати на класі.

Щоб відібрати очки у дніпровців, треба бути хоча б Олександрією. Рух до команд такого рівня поки не належить – львів'яни перебувають у зоні перехідних матчів, а не опуститись нижче їм вдається тільки завдяки додатковим показникам. "Жовто-чорні" в останніх шести поєдинках не виграли жодного разу, хоча й календар був непростим (Зоря, Шахтар, Динамо, Колос, Верес).

У вівторок підопічні Віталія Пономарьова програли Інгульцю. Так, мінімально. Так, з "лівенького" пенальті, призначеного аномально частим гостем Петрового (Кривушкін судив тут 10 з останніх 26 матчів) – але футбол Руха був настільки слабким, що керівництво навіть не влаштувало скандал. Це не повинно розслабляти СК Дніпро-1, адже на минулих вихідних львів'яни розписали результативну нічию з Динамо.

Попередня зустріч зі спортклубівцями завершилась перестрілкою з рахунком 3:2 на користь фаворита. Зараз рухівці не настільки перспективні, але з осені склади особливо не змінились – а, значить, буде бій. Не варто списувати гостей до стартового свистка.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лучкевич, Пуріта – Мисик, Роман (обидва під питанням), Дідик

Дискваліфіковані: Соломон-Отабор (Рух)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Рух

СК Дніпро-1: Рибак – Адамюк, Сваток, Сарапій, Каплієнко – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Бланко – Довбик

Рух: Паньків – Кітела, Слюбик, Слюсар, Лях – Довгий, Сапуга – Альваренга, Таллес, Руніч – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Фаворит очевидний. СК Дніпро-1 за рівнем свого футболу перебуває на іншій планеті, а сьогодні команда ще й дико вмотивована. Парирувати ці факти нічиєю з Динамо навряд чи можна – кияни зараз не набагато кращі за умовний Інгулець, тож їхня осічка з Рухом взагалі не дивує. Нині ж львів'яни ще й зіткнулись з кадровими втратами у захисті.

Можна очікувати на гол у ворота "спортклубівців". У них і оборона не найбільш надійна (хоча повернення Адамюка може суттєво покращити ситуацію), і загалом не вистачає стабільності. Тим не менш, раніше це не заважало бити середняків та аутсайдерів УПЛ – саме тому ми ставимо на перемогу СК Дніпро-1.

Олександрія – Інгулець

Команда Руслана Ротаня продовжує вражати своєю миролюбністю. У семи матчах навесні олександрійці розписали аж шість нічиїх – не допомагала навіть гра у більшості протягом тайму чи відвертий статус аутсайдерів у опонентів. Причому сценарії цих нічиїх були різними. Десь команда домінує й створює купу моментів, десь навпаки стаються відскоки, а десь розписуються понурі "нулі".

Зокрема, Олександрія не змогла забити в двох останніх поєдинках проти Металістів – двох найгірших оборон чемпіонату. Перемогти вдалося тільки Ворсклу завдяки відходу до стилю Володимира Шарана, але це була епізодична адаптація під кричущу вразливість суперника. В даному аспекті Ротань, між іншим, суттєво додав – Чорноморця, наприклад, здорово накрили фірмові короткі розіграші.

Взагалі, тренерська рука в футболі олександрійців відчувається. Відчувається і прогрес цієї руки, але для Ротань-стайлу явно бракує потрібних кадрів. Особливо вони проявляються на третині поля суперника під час позиційних атак – моментів виникає небагато. Саме тому осічок настільки багато.

Сирість Олександрії вносить серйозну інтригу в обласне аграрне дербі. Ще більше плутає розклади Інгулець, який справив неоднозначне враження навесні. Підопічні Сергія Ковальця здобули аж чотири перемоги у семи турах, здолавши Динамо та трьох конкурентів у битві за виживання – і звитяга над киянами у цьому списку виявилась найбільш переконливою.

В усіх інших тріумфальних поєдинках петровцям неймовірно щастило з помилками суперників, суддівськими рішеннями та реалізацією. Втім, варто не забувати, що Інгулець – це команда з дуже скромним складом, яка ще далека від завершення боротьби за виживання. Матчі на три результати апріорі характерні для такого рівня, однак "козаки" перемагають рівних собі.

Підманити Фортуну на полі допомагає тактичний прогрес. Сергій Ковалець перейшов на схему з трьома захисниками й суттєво прокачав ігрову дисципліну – як наслідок, Інгулець вже не виглядає "м'якою іграшкою". Втім, із підвищенням рівня суперників даних чеснот вже не вистачає – петровці без шансів програли Ворсклі та Колосу, та і Чорноморець переграв їх впевнено.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Кучеренко (Інгулець)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Інгулець

Олександрія: Шевченко – Мірошніченко, Логінов, Бабогло, Цуріков – Михайленко, Мустафаєв, Ковалець – Калітвінцев, Кулаков, Третьяков

Інгулець: Паламарчук – Поспєлов, Ковальов, Ченбай – Сидоренко, Запорожець, Клименко, Смоляков – Одарюк, Марусич, Головкін

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Фаворитом дербі, безумовно, є Олександрія. Інгулець симпатично виглядає навесні, але навіть на тлі рівних опонентів все дуже неоднозначно – більшість матчів могли завершитись з гіршим рахунком. У Руслана Ротаня ж значно потужніша за всіма аспектами команда.

Чомусь не віриться, що і зараз олександрійці зіграють внічию, а поразка здається чимось нереальним. Ми ставимо на тріумф "Ротань-стайлу".

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