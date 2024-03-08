У рамках 20-го туру УПЛ 2023/24 СК Дніпро-1 приймає Рух, а Металіст 1925 зустрінеться з ЛНЗ. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 – Рух

СК Дніпро-1 стартував навесні невдало, розписавши нічию з Минаєм у першому ж матчі. Причому вдома. Причому розібрані закарпатці повністю награли на цей результат – і могли виграти. Після такого неприємного початку від підопічних Юрія Максимова очікували гучної реабілітації, але у поєдинку з Оболонню команда обмежилась мінімальною перемогою.

"Спортклубівці" загострювали лише зі стандартів і тільки до перерви. Це дало привід говорити про проблеми в організації гри, однак насправді у "жовто-чорних" не змінилось нічого. СК Дніпро-1 був таким же прагматичним, дисциплінованим, дещо шаблонним – але доволі ефективним, як і восени. Оболоні нічого не дозволили, у зони звершення вбігали, зони підбирання насичували, а тактика боротьби за нічийний м'яч повністю себе виправдала.

Можливо, команда виглядала сильніше б, якби не кадрові проблеми. Лєднєв і Сваток залишаються в лазареті, Когут і Третьяков тільки-но повернулись до тренувань, через дискваліфікацію випав Рубчинський (попередній тур пропускав Бабенко) – а нині ще й Кравця майже продали у Полісся. Юрію Максимову доводиться постійно викручуватись зі складом, що б'є по стабільності гри.

Суперник дніпровців також потерпає від недостатньої глибини. Взимку порвав хрести капітан Сапуга, який став провідним центрхавом Руха в першому колі. Команду покинули Едсон і Довгий, а Соломона-Отабора на збори не взяли. Віталію Пономарьову довелося ще сильніше омолодити свій стартовий ростер – тим не менш, львів'яни продовжують давати результат.

У першому турі після відновлення сезону Рух розписав нічию з Поліссям, а після цього колектив ще й прибив Колос на його полі. Обидва поєдинки могли завершитись з іншим результатом, однак загалом "нова оборона Львова" заслужила на свої чотири очки – і вона продовжує забивати (нехай і по одному голу). Проблемою ж залишаються індивідуальні помилки в обороні, які особливо критичні при грі на просторі та при подачах.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лєднєв, Третьяков, Когут, Сваток – Сапуга, Паньків, Слюсар

Дискваліфіковані: Рубчинський (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Рух

СК Дніпро-1: Волинець – Пасіч, Адамюк, Сарапій, Мірошніченко – Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Очеретько, Горбунов – Філіппов

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Дідик, Роман – Підгурський – Квасниця, Пастух, Таллес, Плюмен – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

З нинішнім футболом Руху було б важко зачепитись за очки з СК Дніпро-1, якби матч проходив восени. Втім, зараз і "спортклубівці" мають певні проблеми, тож зробити прогноз на гру так вже й легко. Більш ймовірною здається перемога дніпровців – львів'яни забагато дозволяють у штрафному, а індивідуальні помилки при подачах та контратаках невдало накладаються на сильні якості підопічних Юрія Максимова.

Металіст 1925 – ЛНЗ

За Металістом 1925 після приходу нового інвестора та підписання Віктора Скрипника стало дуже цікаво спостерігати. Команда перейшла на 4-4-2 ромб, стала інтенсивно пресингувати, Червак перейшов у опорну зону, а в атаці з'явилися непередбачуваний Гармаш та елегантний Юрченко – таке обов'язково треба дивитись. Втім, стартувати у другій частині чемпіонату довелося з двох поразок і шести пропущених голів.

За невдачу з Динамо (2:4) критикувати харків'ян ніхто не став, адже тут і суперник сильний, і перші хвилин 30 Металіст 1925 провів сильно. Просто не вистачило сил і класу. Важче знайти виправдання поразки від Миная, – закарпатці по ділу прибили підопічних Віктора Скрипника (2:0), маючи нашвидкуруч зібраний склад. Коуч і Юрченко заявили, що команда перш за все програла в агресії, що дивує у контексті системи Віктора Анатолійовича.

Хай там як, а відступати вже нікуди – Металіст 1925 тримається у двох очках від зони вильоту. "Жовто-синім" необхідно перемогти ЛНЗ за будь-яку ціну, але зробити це буде непросто. Черкасці взимку провели масштабну трансферну кампанію, посилившись на усіх позиціях (і підписавши багато легіонерів). Не всі новачки вражають, але той же нападник Бессала виглядає досить цікаво (нехай і дещо егоїстично).

Підопічні Олега Дулуба стартували невдало, зазнавши розгрому від Кривбасу, однак після цього команда переграла Полісся. Так, ЛНЗ пощастило з ляпом Бойка на останній хвилині, та і моментів біля їхніх воріт було значно більше – але від дебютанта УПЛ багато і не вимагають. Зараз треба просто закріпитись. Поки що завдання виконується добре, адже вдається триматись у топ-10.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Русин (Металіст 1925)

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – ЛНЗ

Металіст 1925: Мозіль – Капінус, Імереков, Курило, Фарина – Червак – Габелок, Гармаш, Арі – Юсов, Сидоров

ЛНЗ: Кучеренко – Шестаков, Муравський, Саліху, Каплієнко – Рибалка, Бар – Наумець, Тілль, Пасіч – Бессала

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Важко навіть спрогнозувати кількість голів. Два стартових тури дали мало розуміння щодо якості футболу Металіста 1925 і ЛНЗ. Можна очікувати тільки, що черкасці гратимуть від контратак – вони у Олега Дулуба непогано поставлені, а от команда Віктора Скрипника сильно ризикує зі своїм бажанням накривати високо.

Все ж, на цей матч поки що ставити не слід. Тут все вирішить рандом.

Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛ