В рамках програми дня у 2-му турі УПЛ пройде чотири матчі. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 – Полісся

СК Дніпро-1 вилетів з Ліги чемпіонів, однак продемонстрував дуже симпатичну гру в матчі-відповіді. Взнаки далося повернення Піхальонка, хоча й Олександр Кучер молодець – перевів Мірошніченка вище по флангу, опустив Пасіча на позицію фулбека й налагодив пресинг. Щоправда, є один нюанс.

Матч у Афінах став останнім для Довбика у складі СК Дніпро-1. На фото з тренувань "жовто-чорних" Артема вже немає. Керівництво клубу заявило, що трансфер у Жирону – питання кількох днів. Подія хороша, однак для футболу "спортклубівців" вона завдасть важкого удару (а позиційна гра СК і без того неідеальна). Подивимось, як з нею впорається тренерський штаб.

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Суперник у дніпровців непростий. Полісся провело потужну трансферну кампанію, набравши футболістів одразу під єврокубки – у Житомир приїхав навіть легіонер з Ліги 1. Бені Макуана продемонстрував клас у першому ж матчі, забивши гол на 90-й секунді. Підсумкова перемога над Вересом (2:0) виглядала впевнено, однак без нюансів не обійшлося.

Тактичні експерти не оцінили футбол Юрія Калітвінцева. Все було занадто просто й архаїчно – нічого цікавішого за навіси та скидки від Будківського команда не продемонструвала. Моменти створювались більше на індивідуальних діях, ніж внаслідок розіграшів. Втім, це лишень перший матч, тож робити далекоглядні висновки не варто.

Кадрова ситуація

Травмовані або відсутні з інших причин: Кравець (під питанням), Волинець – Вакула

Дискваліфіковані: Гуцуляк – Гітченко

Орієнтовні склади на СК Дніпро-1 – Полісся

СК Дніпро-1: Кінарейкін – Пасіч, Сваток, Сарапій, Каплієнко – Бланко, Бабенко, Піхальонок – Мірошніченко, Третьяков, Рубчинський

Полісся: Бойко – Кравченко, Крушинський, Шабанов, Смоляков – Огіря, Кушніренко – Козак, Танковський, Макуана – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Атакувальна міць СК Дніпро-1 сильно просяде через відсутність Довбика, але в цілому команда Олександра Кучера виглядає потужніше. У всіх сенсах. Так, виникають щодо позиційної гри та якості просувань, але вони у "спортклубівців" є – і вони значно цікавіші за те, що продемонструвало Полісся в 1-му турі.

Сьогодні підопічним Олександра Кучера буде непросто, але вони повинні перемогти.

Зоря – Кривбас

Кривбас у попередньому турі розчарував. І справа не у поразці від Олександрії – гра була нічийною, а підопічним Руслана Ротаня просто пощастило. Юрій Вернидуб ще й скаржився на арбітрів, звинувачуючи їх у корупції та влаштовуючи матюкливі перепалки з усіма на світі. От тільки скаржитись він має на себе й своїх футболістів.

В ігровому плані Кривбас виглядав дуже примітивно, майже не просуваючи м'яч через центр. По суті, у команди й моментів-то не було, за виключенням відрізку наприкінці зустрічі – зате вистачало невиправданих грубощів та розмов з арбітрами, що вилилось у ранню червону картку Семотюка. Хоча новачки Іліч і Бізімана сподобались своїми відкриваннями між лініями.

Зоря справила доволі неоднозначне враження. Луганці у дебютному матчі під керівництвом Ненада Лалатовіча розривали Рух протягом першого тайму, нічого не дозволивши супернику й регулярно вриваючись у штрафний. Гострого завершення не вистачало, однак на перерву команда пішла за рахунку 1:0 – причому гол був класним. Особливо вразив розрізний пас від новачка-центрбека Джордана.

Втім, по перерві Зоря втратила ініціативу, інтенсивність різко впала, а хороших моментів не виникало. Кожна нова заміна лишень погіршувала становище на полі – зрештою, все завершилось поразкою. Тим не менш, загальне враження щодо "чорно-білих" позитивне. Якщо Ненад Лалатовіч продовжить у тому ж руслі, а кадрова ситуація стане дещо кращою, то знову можна поборотись за Лігу Європи.

Кадрова ситуація

Травмовані: Данченко, Бутко, Герреро, Чурко, Кирюханцев, Мацапура – Семнов, Якімець, Соса, Шевченко

Дискваліфіковані: Джордан – Семотюк

Орієнтовні склади на матч Зоря – Кривбас

Зоря: Сапутін – Кирюханцев, Боль, Батагов, Вантух – Мишньов, Волошин, Дришлюк – Антюх, Алефіренко, Русин

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго – Бізімана, Татарков – Кожушко, Іліч, Хомченовський – Дебелко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Кривбас навесні зміг переграти Зорю, причому до матчу з Шахтарем ця поразка була єдиною для луганців у другому колі. Щоправда, тоді криворіжці виглядали значно переконливіше, ніж у 1-му турі нового сезону. Нині ж Зорю хотілося б назвати фаворитом, але тут не все так однозначно.

Футбол криворіжців дуже незручний для команд, які намагаються працювати на м'ячі, а луганці виглядають сирими. Крім того, є проблеми з кадрами. Саме тому обмежимось обережним прогнозом – обидві команди не програють.

Колос – Чорноморець

Колос у новому сезоні перейшов на схему з трьома захисниками й спробував працювати на полі агресивніше. Зокрема, у поєдинку з Оболонню підопічні Ярослава Вишняка вмикали високий пресинг – щоправда, кияни його перебивали довгими передачами. В цьому криється головна проблема ковалівців, адже працювати без перехідних фаз і атакувати позиційно "хліборобам" важко.

Втім, цікаві напрацювання є. Зокрема, тактичним ноу-хау Колоса стало використання опорника Демченка в ролі правого інсайда – хоча насправді суттєвої прив'язки до позиції у нього немає. Команда намагається щось створювати між лініями через комбінації й хаос, однак моментів у матчі з Оболонню організували мало. Можливо, на тлі Чорноморця все працюватиме ефективніше.

Одесити ж у 1-му турі впевнено переграли ЛНЗ. Особливих новинок у грі "моряків" не було, але система Романа Григорчука залишилась на місці й розвивається. Зокрема, подобаються грамотні зміщення вінгерів та смілива робота фулбека Єрмакова на м'ячі – і це вже круто. Що найбільш важливо, Чорноморець все так же інтенсивно пресингує.

Це неабияк тішить. Одеський колектив втратив значну частину лідерів попереднього сезону, тож вболівальники очікували на проблеми – а замість цього побачили, як новачки гармонійно влились у ігровий малюнок. Втім, це лишень висновки по матчу з ЛНЗ. Подивимось, як піде далі.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Чорноморець

Колос: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Ільїн, Оріховський, Богданов, Цуріков – Демченко, Мякушко – Безбородько

Чорноморець: Білик – Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков – Кузик, Шпорн, Васильєв – Брагару, Ієде, Бойчук

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Коли мова заходить про матчі Колоса, то дуже важко уявити цікавий матч. Втім, це саме той випадок. Обидві команди налаштовані високо пресингувати, обидві оновились за літо – ковалівці тактично, а одесити кадрово. Дуже хочеться подивитись, що вийде із даної зустрічі.

Явного фаворита букмекери не бачать. Ми теж не наважимось поставити на перемогу Колоса чи Чорноморця. Це – матч на три результати.

Рух – Ворскла

Львів'яни розпочали новий сезон з перемоги над Зорею. Вольовою та заслуженою. Рух зміг переграти Зорю, хоча до перерви мав згоріти ледь не розгромно – тим не менш, команда перегорнула хід зустрічі, навіть налагодивши роботу з м'ячем першим номером. "Жовто-чорні" виявились сильнішими у фізичному плані й дисциплінованішими в тактичному.

Щоправда без перформансу Климчука нічого б не сталося. Він не тільки оформив гол+пас, а й заробив дві жовті картки для центрбека суперника. Та і загалом його відкривання, робота 1-в-1 та завершення викликають все більший захват. З таким футболом львівський Гріліш може піти на підвищення. Навіть не може, а має.

Ворскла у чемпіонаті ще не грала, однак встигла вилетіти з єврокубків. Виліт доволі ганебний – Діла нічим, крім пресингу, не вразила, а тактичні рішення Віктора Скрипника не спрацювали. Вони навіть робили полтавців слабшими, однак тренер особливо не переживає. На його думку, команда нікому нічого не повинна. От такий от європейський менталітет.

Хоча звалювати все на коуча теж несправедливо. Такий вже рівень нашого чемпіонату, та і кадрові можливості у Ворскли обмежені – і це ще м'яко сказано. Клуб намагається підписувати новачків, але вони тільки-тільки прийшли. Причому деякі вже й встигли травмуватись. Словом, старт сезону обіцяє бути непростим.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сантана (Ворскла)

Дискваліфіковані: Пердута (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Рух – Ворскла

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Дідик, Роман – Сапуга, Притула, Едсон – Теслюк, Климчук, Мисик

Ворскла: Ісенко – Крупський, Чеснаков, Челядін, Бацула – Павлюк – Кравчук, Юрченко, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Важко щось прогнозувати. Ворскла виглядає сиро, а Рух – нестабільно. Долю матчу вирішить настрій окремих футболістів, арбітраж, стан газону чи рух зірок на небі. Словом, все вирішить рандом.

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