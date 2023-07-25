– Після багатьох років Панатінаїкос повернувся до Ліги чемпіонів. Що зараз відчуваєте?

– Після двох років в цьому клубі я бачу, що відбувається в команді, і що цей результат цілком логічний, адже він прийшов до нас після тяжкої праці. Я щасливий бачити нашу команду в цьому турнірі. Сподіваюся, що ми зуміємо пройти якомога далі і зичу усім вболівальникам завтра гарної гри.

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– На що вашій команді варто звернути увагу на підготовці до гри з Дніпром-1? Чи задовільнив вас рівень підготовки ваших підопічних на літніх зборах і чого чекати від завтрашнього матчу?

– За шість тижнів плідної праці нам багато вдалося зробити. Ми працювали дуже тяжко, і як у Дніпра-1 у нас також були виключно товариські матчі, в яких ми практикувалися і наробляли зв’язки на полі. Завтра буде важлива гра між двома сильним командами, і це буде зовсім інший рівень. Важко щось передбачити і сказати, що саме буде на полі, але завтра ви все побачите. Ми гарно підготувалися, і ця підготовка мене задовільнила. Завтра побачимо, що з наших напрацювань вийде на полі, і що саме ми застосуємо. Крім того, скажу, що у нас попереду не одна, а дві гри, з яких ми повинні витягти найбільше користі. Попереду ще матч у Греції, і за підсумком двох ігор ми повинні пройти далі у кваліфікації Ліги чемпіонів.

– Ви дивилися матчі Дніпра-1 тільки у єврокубках минулого сезону, чи ще вивчали і матчі УПЛ?

– Логічно, що ми стежили за матчами Дніпра-1 у двох турнірах. Дивилися матчі проти Аполлона і АЕКа з Ларнаки. Стежили, як суперник намагався здобути чемпіонство в Україні, але, на жаль, не зумів цього зробити. Вважаю, що обидві команди знають один одного дуже добре. Дніпро-1 – це дуже гарна, збалансована команда, яка має добру організацію, і завтра на нас чекає сильний двобій.

– Ваша команда підписала багато новачків. Що можете про них сказати і чи задоволені ви трансферами?

– Вважаю, що нам вдалося підписати дуже гарних гравців. Вони, звісно, мають різний рівень підготовки до сезону, але, на мій погляд, Панатінаїкос – це та команда, яка буде крок за кроком йти вперед і прогресувати. У нас все ще попереду, – цитує Йовановіча прес-служба СК Дніпро-1.

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