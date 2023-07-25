Конкуренція? Звісно, що конкуренція завжди стимулює і буде стимулювати. Без конкурентів ти не можеш бути кращим, і, виходячи на кожне тренування, ти прагнеш довести, що саме ти повинен грати і бути номером один.

СК Дніпро-1 – Панатінаїкос: прес-конференція Кучера – про мрію в ЛЧ, силу суперника і потенційну зустріч з Маліновським

Звичайно, що відчуваємо відповідальність, тому що від нас залежить багато. Тут і настрій наших вболівальників, і наша перепустка на єврокубкову осінь. Звісно, що хочеться це зробити одразу, щоб не мати ніяких хвилювань потім", – цитує голкіпера клубна прес-служба Дніпра-1.

Матч СК Дніпро-1 – Панатінаїкос стартує сьогодні, 25 липня, о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 1 серпня.

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