СК Дніпро-1 – Олімпік: анонс матчу УПЛ

СК Дніпро-1 дебютує в УПЛ матчем проти донецького Олімпіка. Анонс та прогноз на поєдинок читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 протягом двох сезонів у нижчих дивізіонах сподобався футбольним експертам та значній частині нейтральних вболівальників. Це нетиповий для України колектив з тренером-учнем Хуанде Рамоса, який сповідує філософію атакувального позиційного футболу. Грати першим номером ця команда не буде хіба що проти Шахтаря – та й то лише у стартових сезонах. У "жовто-чорних" є все для того, щоб стати одним з найкращих середняків УПЛ: прекрасна селекція, стабільне фінансування, грамотний тренерський штаб, сильний склад і амбіції – словом, новачок дуже серйозний.

Трансферна кампанія дніпровського клубу влітку дуже сподобалась. Команду підсилили чемпіони світу Супряга та Булеца, а з Партизана повернувся місцевий вихованець Вакулко – Михайленко працював із ним ще у старому Дніпрі. Також примітні переходи Кобахідзе, Гуйє та Коркішка. На літніх зборах всі виглядали дуже непогано, хоча результати спарингів не дуже вражають – втім, на них ніхто й не грає.

Президент СК Дніпро-1 пояснив, чому клуб не ставить завдання виходу в єврокубки на сезон 2019/20

Що стосується Олімпіка, то тут все дуже сумно. Не дивлячись на те, що клуб якимось дивом залишився в УПЛ, його стан залишається підвишеним – Баранка обіцяє позов до CAS, де розглядатимуть вже всі сумнівні поєдинки донеччан. Якщо в цьому сезоні певному клубу випаде й доля не дограти до кінця, то цим клубом вбачається саме Олімпік.

Команду тренує бразильський тренер Жуліо Сезар, який колись грав за Реал. Втім, підопічні в нього далеко не галактичні: команду покинули минулорічні лідери Гай, Кольцов, Дегтьярьов, Сондей та Валєєв, а замість них прийшло кілька відверто ноунеймових легіонерів, Тарас Завійський, Герман Пеньков та Іван Трубочкін. Загалом же у заявці Олімпіка нині перебувають лише 17 футболістів, що багато каже про загальний стан справ у клубі.

Жуліо Сезар зізнався, що заради Олімпіка відмовився від пропозицій з інших країн

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Олімпік

СК Дніпро-1: Клищук – Романюк, Лопырьонок, Сафронов, Польовий – Біляев, Батагов, Булеца – Чичиков, Супряга, Назаренко.

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Гришко, Цымбалюк, Вантух – Кравчук, Політило – Г. Пасіч, Тейшейра, Є. Пасіч – Матар

"Родзинки"

– СК Дніпро-1 стане 40-м клубом-учасником української Прем’єр-ліги.

– Олімпік утримує клубний рекорд, забиваючи в гостях протягом 10-ти ігор, і може одержати 40-ту перемогу в чемпіонатах.

– Головний тренер СК Дніпра-1 Дмитро Михайленко у сезоні-2016/17 очолював і Дніпро.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Звісно, протягом сезону можливі всілякі сюрпризи, але чисто номінально Олімпіку дуже важко конкурувати зі СК Дніпро-1. Команда Дмитра Михайленка виглядає фаворитом і за рідних трибун гратиме на перемогу, хоча певні проблеми можливі – за донеччан досі є кому забивати.