Поєдинок СК Дніпро-1 – Олександрія був призупинений через ракетні обстріли з боку росіян. Команди домовились дочекатись до 14:30. Якщо до цього часу не буде змоги продовжити, то гру мають перенести на іншу дату, повідомляє Telegram-канал УПЛ Жива.

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Так і сталось. Наприклад, гра Шахтаря була запланована на 14:00, але розпочалась аж о 16:00. Матч між СК Дніпро-1 та Олександрією вирішили дограти не наступного дня, а вже навесні. Причиною стали логістичні питання. Так, СК Дніпро-1 має налагоджену логістику між словацьким Кошице та Кривим Рогом, де має відбутись остання гра в цьому календарному році.

Олександрія також вже має сплановану логістику на останній поєдинок в УПЛ у цьому році, через що погодилась перенести догравання матчу з дніпрянами на весну.

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