Найбільш багатостраждальний матч сезону. Його запланували ще на 1-й тур, однак тоді СК Дніпро-1 був зайнятий єврокубками. Гру перенесли на 23 листопада, але його не дограли через повітряні тривоги – команди встигли провести всього 9 хвилин. Про дату догравання клуби мали домовитись пізніше.

Домовитись не могли аж до травня місяця. Аналогічну проблему в матчі між Рухом та Інгульцем чиновники вирішили самі, однак у цьому випадку щось вказувати клубам УАФ та УПЛ не наважились. Ось такі от особливості життя без поваги до Регламенту.

Турнірне значення цього догравання для СК Дніпра-1 колосальне. Підопічні Олександра Кучера відстають від Шахтаря всього на три очки, маючи перевагу над "гірниками" за особистими зустрічами – таким чином, звитяга поверне "спортклубівців" на вершину УПЛ. Якщо ж це не вдасться, то у новому поєдинку з "помаранчево-чорними" доведеться грати виключно на перемогу.

Між тим, СК Дніпро-1 ходить по тонкій кризі протягом усього другого кола. Жодна з перемог навесні не була впевненою – всюди десь провалювали тайм, або ж втрачали перевагу у два голи, або ж тріумфували завдяки голу на останніх хвилинах. А ще були скандальні суддівські рішення та підозрілий матч з Металістом, після яких тільки Ігор Циганик запевняв у святості СК та змові з боку Шахтаря.

Олександрії теж потрібно відбирати очки, адже місце в зоні єврокубків опинилось під загрозою. Що й не дивно після семи нічиїх у дев'яти матчах при одній перемозі. Найбільшою проблемою є календар – підопічні Руслана Ротаня роздали очки усім середнякам, а тепер треба грати проти Дніпра-1, Динамо та Зорі. Найближчий конкурент вже підібрався на відстань п'яти залікових балів.

Втім, з лідерами чемпіонату "аграрії" несподівано дають хороший результат. Олександрійці розписали нічию з Шахтарем у попередньому турі, а навесні вдалося відібрати очки у СК – так, в обох випадках сильно щастило з рішеннями арбітрів, але не дніпровцями з донеччанами на це скаржитись. Головне, що підопічні Руслана Ротаня змогли суттєво стримати якість позиційного наступу фаворитів – з гри вони майже нічого не створили.

Кадрова ситуація

Травмовані: Пуріта (СК Дніпро-1)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Олександрія

СК Дніпро-1: Рибак – Адамюк, Сваток, Сарапій, Матарріта – Бабенко, Когут – Гуцуляк, Піхальонок, Пеглоу – Довбик

Олександрія: Шевченко – Мірошніченко, Бондаренко, Бабогло, Цуріков – Михайленко, Рибалка, Мустафаєв – Кожушко, Ковалець, Третьяков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

По-хорошому, Олександрія не заслужила на очки у матчі з Шахтарем, та і СК Дніпро-1 мав закривати гру на КСК Ніка ще до перерви. Ці поєдинки показали, що розслаблятись із підопічними Руслана Ротаня не можна – але також довели, що "аграрії" можуть перемогти тільки за умов дикого фарту та з подачі опонента.

Тож який прогноз? А біс його знає. СК Дніпро-1 постійно перемагає на класі, але тривалі провальні відрізки у кожному з поєдинків ризикують конвертуватись у фатальну осічку. Можете спитати в лондонського Арсенала – там підтвердять.

Ми все ж поставимо на звитягу "спортклубівців", тому що це логічно, однак осічка команди Олександра Кучера теж досить ймовірна.