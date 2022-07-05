СК Дніпро-1 – наймолодший дебютант єврокубків у сезоні-2022/23
Дніпровська команда, яка відкидає правонаступництво Дніпра, вперше в історії зіграє в Європі.
СК-Дніпро-1 опинився серед 9 єврокубкових дебютантів. У цьому сезоні з континентальним футболом познайомляться такі команди:
Балкані (Косово) – Ліга чемпіонів
СК Дніпро-1 (Україна) – Ліга Європи
Жил Вісенте (Португалія) – Ліга конференцій
Аріс (Греція) – Ліга конференцій
Кішварда (Угорщина) – Ліга конференцій
Тузла Сіті (Боснія та Герцеговина) – Ліга конференцій
Кизилжар (Казахстан) – Ліга конференцій
Ескальдес (Андорра) – Ліга конференцій
Бруно Мегпіс (Гібралтар) – Ліга конференцій
Що цікаво, СК Дніпро-1 – наймолодший з дебютантів. Дніпровці пробилися в єврокубки вже на 5 рік існування. Кішварді знадобилося аж 111 років, що вперше скуштувати європейського футболу.
СК Дніпро-1 на момент російського вторгнення йшов на третьому місці чемпіонату України, тому стартує з плей-офф раунду Ліги Європи.
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