Дніпровська команда, яка відкидає правонаступництво Дніпра, вперше в історії зіграє в Європі.

СК-Дніпро-1 опинився серед 9 єврокубкових дебютантів. У цьому сезоні з континентальним футболом познайомляться такі команди:

Балкані (Косово) – Ліга чемпіонів

СК Дніпро-1 (Україна) – Ліга Європи

Жил Вісенте (Португалія) – Ліга конференцій

Аріс (Греція) – Ліга конференцій

Кішварда (Угорщина) – Ліга конференцій

Тузла Сіті (Боснія та Герцеговина) – Ліга конференцій

Кизилжар (Казахстан) – Ліга конференцій

Ескальдес (Андорра) – Ліга конференцій

Бруно Мегпіс (Гібралтар) – Ліга конференцій

Що цікаво, СК Дніпро-1 – наймолодший з дебютантів. Дніпровці пробилися в єврокубки вже на 5 рік існування. Кішварді знадобилося аж 111 років, що вперше скуштувати європейського футболу.

СК Дніпро-1 на момент російського вторгнення йшов на третьому місці чемпіонату України, тому стартує з плей-офф раунду Ліги Європи.

The nine clubs set to play their first game in a UEFA competition in 2022/23, by age:



Kisvárda (111 years)

Gil Vicente (98)

Aris (92)

Ballkani (75)

Tuzla City (67)

Kyzylzhar (54)

Atlètic Escaldes (20)

Bruno's Magpies (9)

Dnipro-1 (5) pic.twitter.com/9VR7UWxOER — The Sweeper (@SweeperPod) July 5, 2022

Вперше за 12 років: Україна рветься на Євро U-21, а Ротань – головний кандидат, щоб замінити Петракова