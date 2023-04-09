СК Дніпро-1 у рамках 20-го туру УПЛ зустрінеться зі Львовом, Олександрія приймає Чорноморець, а Колос зіграє з Металістом 1925. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 – Львів

Дніпровці завдяки осічці Шахтаря змогли наблизитись до першого місця на дистанцію в одне очко, однак вчора "гірники" знову відірвалися. Аби відновити мінімальне відставання, необхідно перемагати Львів. Завдання не здається складним, з огляду на останні результати "містян" – вони не виграли у трьох матчах поспіль, залишившись на дні таблиці.

З одного боку, це можна виправдати важким календарем. Тягатись із Зорею, Кривбасом та Динамо колективу не з руки, а от Минай навесні вони переграли (нехай і завдяки одному-єдиному моменту). З іншого – рівень футболу львів'ян явно не вражав. При Дулубі вони мали хоча б окремі хороші відрізки, а от що чекати від Анатолія Безсмертного?

З Динамо він відверто не вразив, відмовившись від схеми з трьома захисниками й полегшивши цим завдання для киян. Втім, слід не забувати, що під час першого заходу в клуб він бив Шахтар і врятував Львів від вильоту з УПЛ. Саме тому гравцям СК Дніпра-1 не слід розслаблятись – тим паче, що ситуація змушує "містян" битись із відчаєм приречених. До зони перехідних матчів їм не вистачає п'яти очок.

Очевидно, що такого суперника "спортклубівці" повинні перемагати, от тільки навесні футбол підопічних Олександра Кучера був далеким від ідеалу. Вони розділили очки з Олександрією, програли Динамо, отримали купу проблем у Рівному (але виграли), а Металіст 1925 у першу годину гри створив купу моментів – подальший розгром організували тільки завдяки хімії Довбика й Піхальонка. Ну, і завдяки лівенькому пенальті.

СК Дніпро-1 прямо зараз не виглядає колективом, здатним штампувати перемоги в кожному турі. Можливо, це скоро пройде. Так чи інакше, сьогодні треба бити Львів за будь-яку ціну.

Кадрова ситуація

Травмовані: Пеглоу, Пуріта, Адамюк, Лучкевич (СК Дніпро-1)

Дискваліфіковані: Муравський (Львів)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Львів

СК Дніпро-1: Рибак – Хайнер, Сваток, Сарапій, Пасіч – Бабенко, Бланко – Підлепенець, Піхальонок, Рубчинський – Довбик

Львів: Рибка – Гільєрме, Ігор, Сасовський, Кузик – Грисьо, Алібеков, Беляєв, Богунов – Бугай, Есеола

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

СК Дніпро-1 має певні труднощі зі складом, але вони не настільки вже й критичні для матчу зі Львовом. При всіх нюансах, "спортклубівці" повинні перемагати "містян" – це команди з різних планет. Звісно, дніпровці помучились в останніх турах, але разом з тим вони довели готовність терпіти, проявляти характер і добиватись потрібного результату.

Навіть нічия стане гучною сенсацією, однак в неї зовсім не віриться. Втім, варто не забувати, що ми говоримо про УПЛ – тут можливо все.

Олександрія – Чорноморець

Один із найцікавіших матчів туру. Можливо, навіть найцікавіший. По-перше, зустрічаються дві оригінальні концепції, засновані на проактивному стилі – у Руслана Ротаня вона має горизонтальний характер, а у Романа Григорчука більше вертикальності. Олександрійцям на зборах та у перших чотирьох матчах навесні прищеплювали позиційний футбол, тоді як одесити славляться пресингом та інтенсивністю.

По-друге, дуже цікаво поглянути, яку тактику сьогодні обере Олександрія. Тиждень тому "аграрії" розгромили Ворсклу, несподівано відмовившись від "Ротань-стайлу" та почавши грати за методичками Володимира Шарана. Це можна сприймати як капітуляцію ідей Руслана Петровича, спричинену відсутністю необхідних футболістів та необхідністю обірвати серію нічиїх.

Втім, це могло бути лишень адаптацією під суперника – полтавці високо пресингують і мають настільки дірявий захист, що сам Бог волів кошмарити лонгболами. Чорноморець має схожий стиль, тож сьогодні Олександрія могла б продовжити "Шаран-стайл". Цікаво поглянути, чи був експеримент з Ворсклою одиничним епізодом і чи спрацює прагматичний підхід у матчі проти стабільнішого колективу.

Зрештою, зустрічаються два сильних середняка з непоганим кадровим потенціалом. Олександрія навесні не програла жодного матчу, зупинивши, зокрема, і СК Дніпро-1 – хоча перемога над ворсклянами була дебютною. Чорноморець у другому колі теж йде без поразок, а тиждень тому одесити відібрали очки у самого Шахтаря! Причому не граючи на відбій, а сміливо атакуючи.

Турнірна ситуація вимагає від колективів перемоги. Підопічні Руслана Ротаня при великому бажанні могли б поборотись навіть за медалі (благо, у них є гра в запасі), однак зараз важливіше тримати на дистанції Кривбас – криворіжці всього у трьох залікових балах позаду. Команда Романа Григорчука, своєю чергою, перебуває в одному пункті від зони прямого вильоту.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Путря (Чорноморець)

Не зіграють з інших причин: Авагімян (Чорноморець; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Чорноморець

Олександрія: Шевченко – Мірошніченко, Логінов, Бабогло, Цуріков – Мустфаєв, Рибалка, Ковалець – Кожушко, Кулаков, Третьяков

Чорноморець: Непогодов – Єрмаков, Салюк, Гучек, Брагару – Васильєв, Демченко, Кузик – Бадібанга, Хадіда, Алефіренко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери вважають фаворитом Олександрію. По-перше, вона грає вдома та не знає поразок. По-друге, Чорноморець зазнав доволі відчутних кадрових втрат – особливо це стосується Путрі. У одеситів більше немає профільних правих фулбеків. У Руслана Ротаня підбір виконавців ширший.

До того ж, "аграрії" проявили себе гнучким і доволі ефективним у тактичному плані колективом, чого не скажеш про "моряків". Тим не менш, суперники за грою приблизно рівні, тож сьогодні вирішальне значення матимуть дрібні деталі. Обраний склад, схема, тактична модель, погода, газон, арбітраж, реалізація – все це сприяє рандомності результату, але ми все ж поставимо на Олександрію.

Колос – Металіст 1925

Якщо попередній матч дійсно цікаво подивитись (хоча б у хайлайтах), то у випадку з Колосом все дуже сумно. Ковалівці – це як цар Мідас, тільки навпаки. Будь-який матч підопічні Ярослава Вишняка перетворюють із золота в брудну кашу, з купою боротьби та без моментів. У першому колі подібний стиль приносив непогані результати, однак навесні команда здобула всього одну перемогу в чотирьох турах. Над кризовим Рухом, 1:0.

Причому інші суперники були не кращими. Колос мінімально програв Минаю та Кривбасу, а з Металістом тиждень тому була зафіксована нульова нічия. Хоча все могло знову завершитись програшем з рахунком 0:1, якби Прядун реалізував пенальті (доволі сумнівний, між іншим). Залишається тільки сподіватись, що колектив рано чи пізно прорве.

Металісту 1925 у другому колі має неоднозначні результати. З одного боку, харків'яни не виграли у жодному з п'яти весняних турів. З іншого – вони відібрали очки у міцних Олександрії, Чорноморця та Ворскли. Останній матч завершився розгромом від СК Дніпра-1, але в першу годину зустрічі "жовто-сині" виглядали надзвичайно переконливо. Якби не сумнівний пенальті, гра могла завершитись з іншими цифрами.

Це все, звісно, класно – от тільки турнірна ситуація вимагає від Едмара перемоги. Команда тримається лишень у трьох очках від зони вильоту. За рівнем футболу Металіст 1925 не виглядає аутсайдером, однак з такими результатами все може завершитись перехідними матчами за виживання, де можливі будь-які варіанти.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Металіст 1925

Колос: Волинець – Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Ємець – Богданов, Мілько – Смирний, Оріховський, Болбат – Безбородько

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень – Габелок, Мартинюк, Вачіберадзе – Ременюк, Бичек, Дмитренко

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекери вважають Колос фаворитом, але навіть вони до кінця не впевнені у перемозі ковалівців. Коефіцієнт на неї – понад 2,2. У Металіста дещо більше 3,0.

Колос не забиває більше одного гола, а з дуже слабким Металістом тиждень тому взагалі було 0:0. Металіст 1925, своєю чергою, давно ходить поруч з перемогою та голами – гострі епізоди є, позитивні моменти у футболі Едмара також присутні, а у доволі міцних суперників вдалося відібрати очки. Нам здається, що сьогодні харків'яни як мінімум не програють.

Ба більше – ми ризикнемо й поставимо на перемогу гостей. "Жовто-сині" здатні на це.

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